Бруталан напад на полицајца током ноћне интервенције

Извор:
Аваз
19.12.2025
16:29
Коментари:0
Полицијски службеник ноћас је задобио тјелесне повреде у мјесту Јеховац, када су га напала двојица мушкараца.
Како је потврђено из Министарства унутрашњих послова Средњобосанског кантона, око 2:40 сати, 19. децембра ове године, приликом интервенције полицијских службеника у мјесту Јеховац гдје је затечено више особа у алкохолизираном стању, један полицијски службеник је задобио тјелесне повреде услијед физичког напада од стране особа Д.В. рођен 1991. године из Кисељака и Ј.Т. рођен 1991. године из Фојнице.
Економија
Упозорење потрошачима у БиХ: Ајлајнер опасан за очи повучен из продаје
У сарадњи са надлежним Кантоналним тужилаштвом осумњичени Д.В. и Ј.Т. су лишени слободе и против њих се подузимају законом прописане мјере и радње у вези са кривичним дјелом „Напад на службену особу у вршењу послова сигурности“, саопштено је из МУП-а СБК, пише Аваз.
Економија
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Здравље
2 ч0
Емисије
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму