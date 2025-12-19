Logo
Бруталан напад на полицајца током ноћне интервенције

Аваз

19.12.2025

16:29

Полицијски службеник ноћас је задобио тјелесне повреде у мјесту Јеховац, када су га напала двојица мушкараца.

Како је потврђено из Министарства унутрашњих послова Средњобосанског кантона, око 2:40 сати, 19. децембра ове године, приликом интервенције полицијских службеника у мјесту Јеховац гдје је затечено више особа у алкохолизираном стању, један полицијски службеник је задобио тјелесне повреде услијед физичког напада од стране особа Д.В. рођен 1991. године из Кисељака и Ј.Т. рођен 1991. године из Фојнице.

У сарадњи са надлежним Кантоналним тужилаштвом осумњичени Д.В. и Ј.Т. су лишени слободе и против њих се подузимају законом прописане мјере и радње у вези са кривичним дјелом „Напад на службену особу у вршењу послова сигурности“, саопштено је из МУП-а СБК, пише Аваз.

