Како је потврђено за портал "Аваза", током викенда је из сигурне куће побјегла једна од дјевојчица која је била жртва подвођења од стране неколицине припадника МУП-а ТК.
Она је пронађена у понедјељак на подручју Калесије у кући Санела Сакића.
Санел Сакић је био бјегунац од правосуђа, за њим је била расписана потрага због сумње да је починио више кривичних дјела.
Подсјећамо, Бесиму Копићу, Миралему Халиловићу, Јасмину Модрићу, Џеваду Пожегићу, Шемсудину Кадрићу, Зијаду Јагодићуи, Сулејману Шехићу и Недиму Авдићу је крајем новембра продужен притвор за два мјесеца због навођења двије малољетнице на проституцију.
