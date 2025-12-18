Приказани снимци из куће страве: Детаљи са суђења Беливуку

Извор:
У Специјалном суду у Београду данас су, у наставку суђења групи Вељка Беливука, приказани видео-снимци са надзорних камера куће у Ритопеку на дан убиства Александра Глигоријевића, који је, према наводима из оптужнице, убијен у скривеној просторији те куће.
У судници је приказан видео-снимак од 16. јуна 2020. године, који је тужилац тражио, а на којем се види како у двориште куће аутомобилом улазе оптужени Беливук, Милош Будимир, Небојша Јанковић, Никола Спасојевић и Владе Драганић.
Тог дана је, како тужилаштво наводи, у кући у Ритопеку убијен Александар Глигоријевић звани Пуки.
Сви оптужени за које је судија констатовала да се налазе на снимку су то негирали, осим окривљеног-сарадника Николе Спасојевића, који је признао да је то он.
На наредном снимку се види Драганић у дворишту у радном комбинезону са качкетом на глави, како заједно са Јанковићем улази у дио куће кроз који се иде у скривену просторију.
Глигоријевић је, како су раније навели окривљени-сарадници, мучен и убијен јер су Беливук и Марко Миљковић сматрали да их је издао.
Претходно су у судници изведени докази у вези са окривљеним-сарадницима Срђаном Лалићем, Николом Спасојевићем и Борисом Хрватином.
Њих тројица су, за мање казне затвора, пристали да причају о кривичним дјелима која су, према наводима оптужнице, чинили припадници ове групе.
Приказани су садржаји из њихових телефона и рачунара, па су тако у Спасојевићевим уређајима пронађене и приказане фотографије и видео-снимци са стрелишта, на шта је Спасојевић рекао да мисли да се на једном од снимака види и Беливуков син.
Беливук је потом рекао да је то што је Спасојевић рекао „безобразлук“ и да му мало фали да направи „хаос“ у судници.
Миљковић је такође реаговао на Спасојевићеве ријечи и навео да је на снимку његова (Спасојевићева) сестричина, а не Беливуков син.
У судници је приказан и мејл са рачунара Лалића, у којем се помиње убијени Александар Шарац, Никола Качаревић, који је иначе оптужен да га је намамио тог дана у ТЦ „Ушће“, гдје је и убијен, као и Страхиња Марковић, младић који је нестао у јуну 2020. године.
Лалић је рекао да је тај мејл, по налогу вођа криминалне групе, уобличио те да је требало да послужи како би се скренула истрага и нанијела политичка штета.
За један лаптоп Лалић је навео да је припадао убијеном Љубомиру Лаиновићу, а да га је послије убиства користио Беливук.
Лаиновић је, иначе, према ријечима окривљених-сарадника, убијен након што је учествовао у убиствима Игора Дедовића и Стевана Стаматовића у Атини, зато што су се припадници групе плашили да ће их издати.
Оптужени Милош Будимир је претходно за говорницом рекао да обавјештава Интерпол да су двије особе које се налазе на црвеној потјерници тренутно у судници.
Иначе, окривљени-сарадници Срђан Лалић и Никола Спасојевић, према ријечима одбране, налазе се на Интерполовој потјерници Грчке због убиства четворице припадника такозваног шкаљарског клана у тој држави.
Лалић и Спасојевић у овом предмету имају статус окривљених-сарадника, док у другом поступку против групе за убиства у Грчкој немају, иако су признали да су учествовали у припремању тих убистава, нагласио је адвокат Беливука и Миљковића.
На почетку данашњег суђења констатовано је да неколико оптужених није присутно у судници због болести, те је судија раздвојила поступак у односу на њих.
Припадници ове групе оптужени су за седам убистава, трговину дрогом, незаконито држање и ношење оружја, отмице и силовање, преноси Танјуг.
