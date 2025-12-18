На борбено дежурство стављен злогласни Орешник

Извор:
СРНА
18.12.2025
17:35
Бјелоруски предсједник Александар Лукашенко изјавио је да је нови ракетни систем "орешник" стављен на борбено дежурство у Бјелорусији 17. децембра.
"Први положаји су опремљени ракетним системом Орешник. Примили смо га јуче и сада је на борбеном дежурству", рекао је Лукашенко у обраћању нацији и парламенту током сједнице бјелоруске народне скупштине у Минску.
Лукашенко је рекао да Украјина шаље на фронт необучене људе, којима недостаје борбено искуство.
Он је додао да Бјелорусија разговара са САД о бројним питањима, укључујући обнављање рада америчке Амбасаде у Минску, али да нема договора о броју припадника америчког особља и присуству маринаца.
Лукашенко је рекао да он и предсједник САД Доналд Трамп треба да се састану и постигну договор.
