Logo
Large banner

На борбено дежурство стављен злогласни Орешник

Извор:

СРНА

18.12.2025

17:35

Коментари:

0
На борбено дежурство стављен злогласни Орешник

Бјелоруски предсједник Александар Лукашенко изјавио је да је нови ракетни систем "орешник" стављен на борбено дежурство у Бјелорусији 17. децембра.

"Први положаји су опремљени ракетним системом Орешник. Примили смо га јуче и сада је на борбеном дежурству", рекао је Лукашенко у обраћању нацији и парламенту током сједнице бјелоруске народне скупштине у Минску.

АТВ уручио пакетиће дјеци из Удружења ''Искра''

Друштво

АТВ обрадовао малишане из Удружења ''Искра''

Лукашенко је рекао да Украјина шаље на фронт необучене људе, којима недостаје борбено искуство.

Он је додао да Бјелорусија разговара са САД о бројним питањима, укључујући обнављање рада америчке Амбасаде у Минску, али да нема договора о броју припадника америчког особља и присуству маринаца.

sudija sud cekic pravda

Хроника

Узуновићу дугогодишња робија: Одузима се и имовина

Лукашенко је рекао да он и предсједник САД Доналд Трамп треба да се састану и постигну договор.

Подијели:

Тагови:

Орешник

Bjelorusija

Александар Лукашенко

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ален Исламовић годинама крио право име - откривено зашто

Сцена

Ален Исламовић годинама крио право име - откривено зашто

3 ч

0
Кристина Чемберс

Остали спортови

Убијена позната новинарка: Кристинино тијело пронађено поред мужевог

3 ч

0
Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе

Друштво

Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе

3 ч

0
Новак Ђоковић и Рафаел Пагонис

Тенис

Новак Ђоковић открио будућу звијезду тениса

3 ч

0

Више из рубрике

Илустрација

Свијет

Монструозно дјело: Социјални радник силовао стогодишњу баку

4 ч

0
Брајан Волш на суђењу

Свијет

Изречена пресуда: Ево колико дуго Брајан Волш иде на робију

4 ч

0
Нестала Мишел

Свијет

Отету кћерку пронашао након 43 године

4 ч

0
Виктор Орбан одбрусио: То је мртва идеја

Свијет

Виктор Орбан одбрусио: То је мртва идеја

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

38

Најзгоднија бака у Србији распалила машту новом објавом

20

34

Ауто српског кошаркаша пропао кроз лифт: Четворо било у њему

20

30

Додик: Шта је Балкан без Срба, Србије и Српске?

20

05

Драма у Сарајеву: Гори стан на 9. спрату зграде

20

01

Едукативно предавање ''Славимо одговорно''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner