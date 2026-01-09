Чланице ЕУ одобриле трговински споразум са Меркосуром

Извор:
СРНА
09.01.2026
18:45
Коментари:0
Чланице ЕУ већином гласова одобриле су планирани споразум о слободној трговини са јужноамеричким блоком Меркосур, саопштио је Кипар, који предсједава Унији.
Чланице су имале рок до 17.00 часова да писмено потврде своје гласове, након што су амбасадори 27 чланица неколико сати раније прелиминарно одобрили споразум.
Овај споразум би требало да буде највећи трговински аранжман који је ЕУ до сада закључила, али ће му за ступање на снагу бити потребно одобрење од Европског парламента.
Аргентинско Министарство спољних послова саопштило је да ће блок Меркосур потписати споразум са ЕУ 17. јануара.
