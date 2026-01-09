Logo
Овако вјештачка интелигенција види 2026. годину: Ни рат, ни мир...

АТВ

09.01.2026

18:16

Фото: Pexel/cottonbro studio

Како ће изгледати 2026. година? Хоће ли свијет ући у нови велики рат, суочити се са новом пандемијом или коначно наћи равнотежу између технологије, човјека и природе? На основу досадашњих глобалних трендова, развоја вјештачке интелигенције, геополитичких кретања и здравствених изазова, могуће је направити пројекцију будућности која није ни апокалиптична, ни утопијска.

Визија 2026. године, какву „црта“ вјештачка интелигенција, прије свега говори о свијету у којем се криза више не доживљава као изузетак, већ као трајно стање.

СВИЈЕТ ПОДАЦИМА УПРАВЉАН

У центру те визије налази се град будућности — небодери прекривени дигиталним панелима који приказују здравствене, климатске и друштвене параметре. Здравље, клима, енергија и безбједност више нису одвојене области, већ дио истог система надзора и управљања.

Дронови и аутоматизовани уређаји на небу не симболизују научну фантастику, већ свакодневицу: доставу, саобраћај, надзор, али и потенцијалну војну намјену. У 2026. години технологија неће бити ни добра ни лоша — она ће бити неминовна.

Илустративно предвиђање ChatGPT
ЉУДИ И АЛГОРИТМИ: НОВИ ОДНОС МОЋИ

Упркос доминацији технологије, човјек остаје у центру. Љекар више није недодирљиви ауторитет, а пацијент више није пасивни посматрач. Одлуке се доносе у сарадњи — уз помоћ података, носивих уређаја и вјештачке интелигенције.

Здравство у 2026. години постаје персонализовано, али и политизовано. Болести се не третирају само као медицински проблем, већ као питање националне безбједности, економске стабилности и друштвене контроле.

ГДЈЕ СУ РАТОВИ?

Иако на први поглед нема рушевина, тенкова ни фронтова, ратови нису нестали. Они су се промијенили.

Геополитички сукоби у 2026. години све мање личе на класичне оружане конфликте, а све више на:

  • хибридне ратове,
  • сајбер нападе,
  • економске санкције,
  • информационе операције.

Небо испуњено дроновима и невидљивим „линијама података“ може се читати и као симбол сталне пријетње. Мир постоји, али је условљен. Стабилност је привремена, а тензије су трајне.

БОЛЕСТИ НАКОН ПАНДЕМИЈА: СТАЛНА ПРИПРАВНОСТ

Нова пандемија није приказана кроз хаос и страх, већ кроз систем превенције. Маске и карантини замијењени су сталним праћењем здравствених параметара. Друштво више не реагује на болест када се она појави — оно живи у сталној приправности.

ChatGPT Healt

Наука и технологија

Имаш налазе и не знаш шта значе? ChatGPT сада објашњава здравље „на српском“

У том контексту, здравствени подаци постају нова „нафта“, а питање приватности једно од кључних политичких питања будућности.

ПРИРОДА КАО ПОСЉЕДЊА ЛИНИЈА ОДБРАНЕ

Испод дигиталног града налази се природа — ријека, зеленило, животиње и обновљиви извори енергије. То није романтична слика, већ нужност. Климатске промјене више нису тема будућности, већ садашњости која диктира политике, инвестиције и сукобе.

Саобраћај аутомобили

Ауто-мото

У овој години се очекује поскупљење нових возила: Ево шта ће диктирати цијене

У 2026. години технологија и природа више не могу постојати одвојено. Или ће се прилагодити једна другој — или ће систем пући.

НИ УТОПИЈА, НИ ДИСТОПИЈА

Вјештачка интелигенција не предвиђа 2026. као годину глобалног слома, али ни као период стабилног мира. То је свијет у којем се живи са сталним кризама, у којем су ратови тиши, болести контролисаније, а технологија дубље укоријењена у свакодневни живот.

Кључна порука те визије је једноставна, али узнемирујућа: 2026. година неће бити година у којој ће човјечанство побиједити своје проблеме, већ година у којој ће научити да живи с њима.

Текст је у потпуности креирао ChatGPT.

21

28

Појавио се снимак убиства мајке троје д‌јеце у Минесоти из угла агента који је пуцао, чуло се "је**на куч*о"

21

26

"Живјеће огњиште": Како је прослављен Дан Републике?

21

19

Игокеа пред Клуж: Побједом започети Нову годину

21

12

Слиједи забрана великим инвеститорима куповине кућа?

21

08

Откривен џиновски астероид који се врти као чигра

