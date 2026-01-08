Воцап уводи нову функцију

Извор:
Воцап уводи нове функције које имају за циљ да групни разговори буду интерактивнији и персонализованији.
Међу најзапаженијим новитетима су прилагодљиве ознаке улога, које омогућавају корисницима да се идентификују са одређеним називом или улогом у свакој групи. Ова функција је забаван и практичан начин да покажете ко сте или шта радите у различитим разговорима.
На примјер, у породичној групи можете бити означени као „Анин тата“, док у групи вашег фудбалског тима можете бити „Голман“. Воцап истиче да ова флексибилност одражава различите улоге које људи имају у животу, а сада их можемо приказивати и у дигиталним разговорим
Пораст коришћења приватних порука одражава шири тренд: људи се све више удаљавају од јавних друштвених мрежа и прелазе на интимније просторе. Многи корисници сада дијеле новости у приватним порукама и групама, без излагања и негативности које се често срећу на великим платформама.
Овај тренд је натјерао апликације попут Воцапа да иновирају и учине групне интеракције смисленијим. Фокусирањем на мале групе, Воцап жели да разговори буду безбједнији, боље организовани и прилагођени улози или личности сваког члана.
Још једна занимљива функција су текстуални стикери, који омогућавају корисницима да било коју ријеч претворе у визуелно привлачан стикер. Умјесто обичног текста, сада можете нагласити поруке помоћу прилагођених дизајна, чинећи разговоре забавнијим и изражајнијим.
Воцап такође омогућава додавање нових стикера директно у личне пакете стикера, без потребе да их прво пошаљете у разговору. Ово поједностављује процес за све који воле да персонализују своје разговоре креативним елементима.
Планирање у групним разговорима сада је много једноставније захваљујући подсјетницима за догађаје. Корисници сада могу креирати догађаје унутар групе и поставити прилагођене ране подсјетнике за све учеснике, тако да сви буду обавијештени и на вријеме.
Ова функција је посебно корисна за друштвена окупљања, виртуелне састанке или опуштене сусрете. Нема више пропуштених позива или заборављених догађаја сви добијају подсетник на време, што чини координацију у групи много лакшом.
Ове функције показују посвећеност Воцапа да групни разговори буду динамичнији и кориснику пријатнији. Од ознака улога, преко стикера до подсетника, апликација одговара на растућу потребу за приватнијим и персонализованијим дигиталним просторима.
Како коришћење Воцапа наставља да расте у западним земљама, вероватно је да ће корисници бити позвани у више група него икада раније. Ове новости не само да чине учествовање забавнијим, већ и помажу да разговори буду организованији и смисленији.
