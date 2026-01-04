Јутјуб на мети озбиљних критика

Извор:
Јутјуб се суочава са критикама корисника након што је откривено да на платформи и даље могу да се пронађу нецензурисане експлицитне фотографије, које су видљиве и корисницима који нису пријављени.
Проблем је први пут истакнут на Реддиту, гдје су корисници указали на то да се одређене профилне слике Јутјуб канала са експлицитним садржајем могу лако пронаћи путем претраге. Иако сами канали често не објављују порнографске видео снимке, они садрже линкове ка плејлистама са садржајем за одрасле.
Посебну забринутост изазива чињеница да су ове фотографије доступне свима, укључујући и малољетне кориснике, што доводи у питање ефикасност система модерације на платформи. Неки од спорних канала имају и више стотина хиљада претплатника, док поједини видео снимци повезани са њима биљеже милионске прегледе.
Јутјуб је раније увео функцију аутоматског замагљивања сличица за садржаје означене као "матуре", али се та мјера не односи на профилне фотографије, што оставља простор за злоупотребу.
Из компаније Гугл, која је власник Јутјуба, за сада се нису оглашавали поводом овог случаја нити су најавили могуће измјене правила или техничких рјешења.
