Logo
Large banner

Горио аутомобил на паркингу у Бањалуци

Извор:

АТВ

04.01.2026

12:13

Коментари:

0
Запалио се аутомобил у Бањалуци
Фото: Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука

Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука интервенисала је у више случајева јуче, 3. јануара 2026. године.

Између осталог, угасили су пожар на аутомобилу који је избио на паркингу хипермаркета „Бинго“ у Улици Бранка Поповића у 13.04 часова.

Лауш, снијег

Бања Лука

Косовска улица на Лаушу под снијежном блокадом

Раније током дана, у 11.16 часова, екипе су гасиле пожар на димњаку у Цвјетној улици.

У 14.19 часова извршена је техничка интервенција уклањања прозора у Улици Мирка Ковачевића, а дан је закључен у 21.50 часова када је избио пожар на електро инсталацијама у Улици Браће Подгорника.

Звезде Гранда

Сцена

Нова правила у ''Звездама Гранда'': Ево шта такмичарима треба за пролаз

Ватрогасци су све интервенције брзо завршили, без извјештаја о повријеђеним лицима.

Подијели:

Тагови:

Бањалука

zapalio se automobil

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мушкарац убио двоје дјеце, па пресудио себи: Све се десило након свађе са женом

Свијет

Мушкарац убио двоје дјеце, па пресудио себи: Све се десило након свађе са женом

1 ч

0
Упаљен аларм у БиХ: Пријете катастрофалне поплаве

БиХ

Упаљен аларм у БиХ: Пријете катастрофалне поплаве

1 ч

0
Снијег паралисао Хрватску, на снази забране саобраћаја

Регион

Снијег паралисао Хрватску, на снази забране саобраћаја

1 ч

0
МУП издао хитно упозорење возачима

Србија

МУП издао хитно упозорење возачима

1 ч

0

Више из рубрике

Нови детаљи хорора: "Only Fans" инфлуенсерка била везана прије смрти

Хроника

Нови детаљи хорора: "Only Fans" инфлуенсерка била везана прије смрти

2 ч

0
Познато стање дјечака на којег је пала сајла током скијања на Бјелашници

Хроника

Познато стање дјечака на којег је пала сајла током скијања на Бјелашници

2 ч

0
Тешка несрећа у Бањалуци: Ударен пјешак код школе

Хроника

Тешка несрећа у Бањалуци: Ударен пјешак код школе

15 ч

0
Ужас у фризерском салону: Напао бившу дјевојку, па избо њеног колегу

Хроника

Ужас у фризерском салону: Напао бившу дјевојку, па избо њеног колегу

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

55

Жупљанин: Српска - највећа светиња коју ће српски народ чувати

12

49

Александра Пријовић: Скоро сви су ме заборавили када сам била трудна

12

49

Због чега је опасна прекомјерна употреба антибиотика?

12

32

Леонардо Дикаприо заглављен на познатом острву

12

29

Јутјуб на мети озбиљних критика

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner