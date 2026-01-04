Горио аутомобил на паркингу у Бањалуци

Извор:
АТВ
04.01.2026
12:13
Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука интервенисала је у више случајева јуче, 3. јануара 2026. године.
Између осталог, угасили су пожар на аутомобилу који је избио на паркингу хипермаркета „Бинго“ у Улици Бранка Поповића у 13.04 часова.
Раније током дана, у 11.16 часова, екипе су гасиле пожар на димњаку у Цвјетној улици.
У 14.19 часова извршена је техничка интервенција уклањања прозора у Улици Мирка Ковачевића, а дан је закључен у 21.50 часова када је избио пожар на електро инсталацијама у Улици Браће Подгорника.
Ватрогасци су све интервенције брзо завршили, без извјештаја о повријеђеним лицима.
