Нова правила у ''Звездама Гранда'': Ево шта такмичарима треба за пролаз

У музичком такмичењу "Звезде Гранда", због једног члана жирија, промијенила су се правила.
Наиме, како је продукција дозволила да Сања Вучић буде ментор у такмичењу, а не само замјена за поједине чланове жирија, дошло је до ситуације у којој умјесто њих седморо, о судбини кандидата одлучује њих осморо.
Воја Недељковић и Горан Шљивић објаснили су на који начин ће функционисати гласање, управо због присуства свих чланова жирија, укључујући и Сању.
–До сада је кандидатима било потребно пет гласова да прођу директно даље, али пошто је Сања данас ту поред свих осталих, кандидати ће морати да освоје шест гласова да би се пласирали у наредни круг– рекао је Шљивић и додао:
–Тако да у емисијама када су сви чланови жирија присутни, а у којима Сања такође има своје кандидате, она ће осим подршке својима, давати глас за остале. Значи кандидат мора имати максималан број гласова да би прошао даље, а то је у овом случају шест, пише "Гранд".
Сања Вучић искритиковала је недавно такмичарку Сандру Јанковић (18) из Чачка. Оно што нико није очекивао јесте то да ће такмичарка да јој одговори пред свима.
Будући да је такмичарка аматерка и да је добила само шест "да“ и једно "не" од Сање, многи чланови жирија "прогледали су јој кроз прсте" због треме и првог јавног наступа. Ипак, Сања је имала и једну малу опаску на рачун изгледа.
Она је прво образложила зашто је дала паник тастер, а затим јој упутила критику.
- Имаш времена да напредујеш, добићеш и свог ментора. Ово ‘не’ је било као подстрек да те прати, да увијек мораш да напредујеш и да будеш боља. Једна мала сугестија, то је мој лични укус, црвени кармин ти не стоји – рекла је Сања, након чега је такмичарка одбрусила:
- Хвала пуно, али ја баш мислим да ми стоји, то је нека моја заштитна енергија.
Сандра се захвалила и на похвалама и на критикама, а након што је одговорила Сањи, жири се ујединио.
– Тако је, одговори, видиш како не да, сад те још више волим-повикао је жири готово углас.
