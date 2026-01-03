Logo
Аца Лукас побјеснио на бини и направио тотални хаос - ВИДЕО

Аца Лукас, пјевач из Србије којем је отказан концерт у Бањалуци
Пјевач Аца Лукас наступио је у једном београдском хотелу за репризу Нове године.

Он је свој концерт започео хитом "Нисам преживео", а сви присутни су са одушевљењем запјевали и заиграли.

Екипа "Мондо" портала забиљежила је један занимљив тренутак када је Аца видно побјеснио на члана своје екипе.

Он је током извођења пјесме "Песма од бола" махао руком једном момку да одмах дође до њега и потом му нешто љутито рекао.

Аца је за "Мондо" прије наступа признао да цијелу ноћ није спавао након концерта у Руми, те је ова нервоза можда резултат умора.

