Аца Лукас побјеснио на бини и направио тотални хаос - ВИДЕО

Извор:
Мондо.рс
03.01.2026
22:05
Коментари:0
Пјевач Аца Лукас наступио је у једном београдском хотелу за репризу Нове године.
Он је свој концерт започео хитом "Нисам преживео", а сви присутни су са одушевљењем запјевали и заиграли.
Екипа "Мондо" портала забиљежила је један занимљив тренутак када је Аца видно побјеснио на члана своје екипе.
Он је током извођења пјесме "Песма од бола" махао руком једном момку да одмах дође до њега и потом му нешто љутито рекао.
Аца је за "Мондо" прије наступа признао да цијелу ноћ није спавао након концерта у Руми, те је ова нервоза можда резултат умора.
@mondo.zabava
Aca Lukas napravio haos na bini: Pobesneo i odmah zvao njega ♬ original sound - Mondo Zabava
Најновије
Најчитаније
22
08
22
05
22
01
21
50
21
42
Тренутно на програму