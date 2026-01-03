Сви изненађени: Станија показала лице без филтера и шминке

Извор:
Телеграф
03.01.2026
17:04
Старлета Станија Добројевић привлачи пажњу својим изгледом а посебно откако јој је дечко Асмин Дурџић ушао у Елиту.
У међувремену обоје су објавили да нису заједно иако до званичног раскида још није дошло будући да физички нису једно крај другог.
Станија међутим не губи вријеме, већ се труди да ужива у сваком тренутку без обзира што је соло, па је сада показала како је посјетила теретану показавши своје природно издање.
Она је позирала у огледалу без шминке, а фотографију није уљепшала ни филтерима.
Станија Добројевић обукла је зелене хеланке и исте нијансе мајицу и утегла се тако да су њене облине дошле до изражаја. Ипак, овог пута су сви гледали у њено лице, будући да је навела да је ово њено природно издање.
"Без филтера, без изговора. Само дисциплина", написала је она у опису фотографије која је настала у једној теретани у Мајамију.
Старлета је добила прегршт комплимената како изгледа сјајно те да има неговано лице. То потврђује и чињеница да она не користи тешку шминку због чега је задржала младолики изглед.
Недавно је са пратиоцима такође подијелила како ужива у вожњи на води показавши згодно тијело у бикинију.
Купаћи је био минијатуран, са само трачицама и горе и доле.
"Неконтролисана", написала је Станија у опису објаве.
Кадрове са воде подијелила је на Инстаграму и одмах покренула море коментара, преноси "Телеграф".
