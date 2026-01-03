Logo
Наташу Беквалац бивши муж замолио да га не спомиње

Извор:

Курир

03.01.2026

16:25

Наташу Беквалац бивши муж замолио да га не спомиње
Фото: Youtube/ screenshot

Позната пјевачица Наташа Беквалац говорећи о односима са бившим мужем, са којим има кћерку, рекла је да о односима са Данилом Икодиновићем неће говорити а разлог је његова одлука да га не спомиње више.

Наиме, Наташа Беквалац на питање за "Курир телевизију" о бившем супругу Данилу Икодиновићу изоставила је одговор.

На питање о Икодиновићу одговорила неочекиваним одговором.

На матури ћерке Хане си срела Дачу, какав је сада ваш однос?

"И то ми је замерено", рекла је Беквалчева.

То што сте се срели?

"Не што смо се срели, него што... Нисам ништа причала о томе, изашла је фотографија. Била сам срећна у том тренутку што смо сви заједно и што знам колико је то Хани значило, али ми је Данило искрено скренуо пажњу да не би волио да у јавности говорим било шта о њему, и то респектујем. Кад бих ја њега замолила, вјерујем да би... мада он о мени не прича. Ето, замољена сам", рекла је Беквалчева а пише "Курир"

Недавно је Наташа у једном интервјуу изјавила да се Дача љути што је она тако транспарентна.

