Амиџић: Бањалучка Градска управа напада Владу Српске, а прећуткује своје обавезе

Извор:

АТВ

25.01.2026

15:43

Амиџић: Бањалучка Градска управа напада Владу Српске, а прећуткује своје обавезе
Фото: АТВ

Генерални секретар СНСД-а Срђан Амиџић истакао је да градска администрација Бањалуке напада Владу Републике Српске, а истовремено прећуткује сопствене обавезе.

Он је нагласио да Република Српска уредно исплаћује средства из Аграрног буџета пољопривредницима, док град Бањалука у 2025. години није ни расписао позив за субвенције преко Центра за развој села, иако су средства била планирана буџетом.

"Још горе, оно што је пољопривредницима одобрено 2024. године до данас није исплаћено. Кад већ говоре о бризи за село, ред је да прво погледају своје обавезе", написао је Амиџић на друштвеној мрежи "Икс".

Он је истакао да пољопривредницима не треба лажна брига и потцјењивање, већ да им се исплате дуговања из буџета града Бањалука.

Срђан Амиџић

Драшко Станивуковић

Градска управа Бањалука

Влада Републике Српске

