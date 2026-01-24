Бројне бањалучке улицe и насеља данас без струје

24.01.2026
09:00
Коментари:0
Због радова на електромрежи без струје ће у суботу од девет до 13 часова бити дијелови насеља Туњице, Дракулић, Шарговац и Раковачке баре, саопштили су из "Електрокрајине".
Према њиховим ријечима, од девет до 13 часова дио насеља Карановац биће без електричне енергије.
- Без напајања струјом од осам до 15 часова остаће дијелови насеља Мелина, Суботица, Перван и Голеши - навели су из овог предузећа.
