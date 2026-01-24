Logo
Large banner

Бројне бањалучке улицe и насеља данас без струје

24.01.2026

09:00

Коментари:

0
Бројне бањалучке улицe и насеља данас без струје
Фото: АТВ

Због радова на електромрежи без струје ће у суботу од девет до 13 часова бити дијелови насеља Туњице, Дракулић, Шарговац и Раковачке баре, саопштили су из "Електрокрајине".

Према њиховим ријечима, од девет до 13 часова дио насеља Карановац биће без електричне енергије.

- Без напајања струјом од осам до 15 часова остаће дијелови насеља Мелина, Суботица, Перван и Голеши - навели су из овог предузећа.

Подијели:

Тагови:

Струја

Бањалука

nestanak struje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Русија објавила снимак лета бомбардера изнад Балтика, Финска упозорава

Свијет

Русија објавила снимак лета бомбардера изнад Балтика, Финска упозорава

20 мин

0
Црвени метеоаларм у БиХ: Да ли нам пријете поплаве?

Друштво

Црвени метеоаларм у БиХ: Да ли нам пријете поплаве?

35 мин

0
Умро Нико Антић

Свијет

Мали херој није издржао: Умро Нико Антић (12)

45 мин

0
Прогноза времена: У овом дијелу Српске се очекују падавине

Друштво

Прогноза времена: У овом дијелу Српске се очекују падавине

53 мин

0

Више из рубрике

ватра

Бања Лука

Цијена гријања у Бањалуци биће већа за 25 одсто

13 ч

2
Ова бањалучка насеља остају без воде

Бања Лука

Ова бањалучка насеља остају без воде

23 ч

0
У Бањалуци горио димњак, кров и контејнер

Бања Лука

У Бањалуци горио димњак, кров и контејнер

23 ч

0
Више бањалучких улица данас без струје

Бања Лука

Више бањалучких улица данас без струје

1 д

1

  • Најновије

  • Најчитаније

09

10

Цијене на бањалучкој Тржници: Колико коштају јабуке, банане, кромпир, купус

09

00

Бројне бањалучке улицe и насеља данас без струје

08

56

Русија објавила снимак лета бомбардера изнад Балтика, Финска упозорава

08

47

Нови велики проблем у Партизану: Тешка повреда Вање Маринковића

08

41

Црвени метеоаларм у БиХ: Да ли нам пријете поплаве?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner