Прогноза времена: У овом дијелу Српске се очекују падавине

24.01.2026

08:23

Прогноза времена: У овом дијелу Српске се очекују падавине

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно уз сунчане периоде, понегдје се очекује слаба киша, а на југу јаче падавине.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, током дана повремено и јак, јужних смјерова, на сјеверу слаб, промјенљивог смјера, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Највиша температура ваздуха биће од пет до 10, на југу до 12 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Соколац минус седам, Бјелашница минус три, Бијељина минус два, Бањалука, Нови Град, Рудо минус један, Вишеград, Добој, Фоча, Хан Пијесак, Тузла нула, Јајце један, Гацко, Мркоњић Град, Чемерно два, Сарајево три, Ливно шест, Требиње и Мостар осам степени Целзијусових.

На Хан Пијеску јутрос је измјерен 21 центиметар снијега, Кнежеву 13, Сокоцу 10, Чемерну девет центиметара.

Временска прогноза

