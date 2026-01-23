Да ли постоји „тамни кисеоник“ на океанском дну и зашто?

23.01.2026
Контроверзно откриће 2024. године подстакло је морске научнике да поново сиђу у океанске дубине. Британски еколог Ендру Свитман, који је водио оригинално истраживање, које је сугерисало да полиметалне стене на морском дну могу емитовати такозвани „тамни кисеоник“, припрема нову експедицију како би потврдио овај феномен.
На конференцији за новинаре одржаној ове недјеље, Свитман је представио два нова дубокоморска лендера дизајнирана да зароне до дубине од 11 километара и истраже како ове полиметалне стене величине кромпира могу да производе кисеоник.
За разлику од претходних мисија, ови лендери ће имати сензоре посебно дизајниране за мјерење дисања морског дна, објаснио је Свитман.
Лендери, направљени да издрже 1.200 пута већи притисак од површине, више личе на опрему за истраживање свемира, навео је његов тим у саопштењу.
Мисија ће бити спроведена са истраживачког брода у зони Кларион-Клипертон, пространом подручју између Хаваја и Мексика које је привукло интересовање рударских компанија које желе да извлаче метале који се користе у батеријама за електричне аутомобиле и другој технологији са океанског дна. Научници сугеришу да би електрични набој у стенама могао да разложи слану воду на водоник и кисеоник у процесу познатом као електролиза.
Свитман се такође осврнуо на скептицизам у вези са својим истраживањем из 2024. године, а неки критичари тврде да је кисеоник био само заробљени ваздух у инструментима, а не стварни производ.
"Користимо ове инструменте последњих 20 година и сваки пут када смо их распоредили, никада нисмо имали мехуриће", рекао је Свитман, додајући да је тим спровео додатна испитивања како би искључио ту могућност.
Финансирање предстојећег истраживања долази од јапанске "Нипон фондације" (приватне организације која промовише хуманитарни рад, индустријски поморски развој и дипломатију), док је истраживање из 2024. године дјелимично финансирала канадска рударска компанија "The Metals Company", која је касније оштро критиковала налазе.
"Није нам намјера да зауставимо рударење на великим дубинама", рекао је Свитман, додајући да је циљ истраживања прикупљање што више података како би се, ако до рударења дође, његови ефекти на животну средину свели на минимум.
Њемачки биогеохемичар Матијас Хекел из "GEOMAR Helmholtz центра" за истраживање океана рекао је да његово истраживање није показало никакве индикације производње кисеоника из извора, али је додао да ће се Свитман придружити њиховом крстарењу касније ове године, гдје је у плану да се упореде њихове методе.
Свитман очекује прелиминарне резултате у року од 24 до 48 сати након подизања лендера са океанског дна, док би додатне анализе на копну могле да трају мјесецима, пренио је "Сајенс алерт".
