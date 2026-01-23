Шокантни подаци: Грок створио три милиона сексуализованих слика за 11 дана

Извор:
Агенције
23.01.2026
17:23
Коментари:0
Четбот Грок на платформи Икс генерисао је три милиона сексуализованих слика за само 11 дана, укључујући и хиљаде које приказују дјецу, показује нова студија.
Европска регулаторна тијела још нису одлучила како да реагују на нагли пораст оваквих дипфејк садржаја на тој платформи, преноси данас Политико.
Наука и технологија
Грок више неће да "свлачи" жене? Или треба само да се плати
Студијом Центра за сузбијање дигиталне мржње анализиран је узорак од 20.000 објава са Гроковог налога на Иксу, од укупно 4,6 милиона објава објављених у периоду од 11 дана.
Утврђено је да је 65 одсто анализираног узорка чинило сексуализоване слике, док је 0,5 одсто приказивало дјецу.
Функција Грока за генерисање слика постала је вирална крајем 2025. године, нарочито због могућности „скидања одјеће“ са особа на фотографијама, наводи Политико.
Платформа Икс је предузела одређене кораке како би ограничила ову функцију 9. јануара, а затим поново 14. јануара, преноси Танјуг.
Европска комисија, која је надлежна за спровођење Закона о дигиталним услугама – који обухвата велике платформе попут Икса – као и Закона ЕУ о вјештачкој интелигенцији, разматра како да реагује.
Нова истрага о четботу Грок, у оквиру регулативе која се односи на друштвене мреже, тренутно је у припреми.
Платформа Икс у власништву Илона Маска већ је кажњавана, а Европска комисија против компаније води више паралелних истрага.
Европска унија такође разматра забрану апликација са вјештачком интелигенцијом које приказују наго тијело, што се може, али и не мора односити на алате опште намјене попут Грока.
Наука и технологија
6 ч0
Наука и технологија
8 ч0
Наука и технологија
9 ч0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
21
28
21
26
21
22
21
15
21
03
Тренутно на програму