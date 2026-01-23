Logo
Large banner

Шокантни подаци: Грок створио три милиона сексуализованих слика за 11 дана

Извор:

Агенције

23.01.2026

17:23

Коментари:

0
Шокантни подаци: Грок створио три милиона сексуализованих слика за 11 дана
Фото: Tanjug / AP / Noah Berger

Четбот Грок на платформи Икс генерисао је три милиона сексуализованих слика за само 11 дана, укључујући и хиљаде које приказују дјецу, показује нова студија.

Европска регулаторна тијела још нису одлучила како да реагују на нагли пораст оваквих дипфејк садржаја на тој платформи, преноси данас Политико.

iks tviter

Наука и технологија

Грок више неће да "свлачи" жене? Или треба само да се плати

Студијом Центра за сузбијање дигиталне мржње анализиран је узорак од 20.000 објава са Гроковог налога на Иксу, од укупно 4,6 милиона објава објављених у периоду од 11 дана.

Утврђено је да је 65 одсто анализираног узорка чинило сексуализоване слике, док је 0,5 одсто приказивало дјецу.

Функција Грока за генерисање слика постала је вирална крајем 2025. године, нарочито због могућности „скидања одјеће“ са особа на фотографијама, наводи Политико.

Платформа Икс је предузела одређене кораке како би ограничила ову функцију 9. јануара, а затим поново 14. јануара, преноси Танјуг.

Европска комисија, која је надлежна за спровођење Закона о дигиталним услугама – који обухвата велике платформе попут Икса – као и Закона ЕУ о вјештачкој интелигенцији, разматра како да реагује.

Нова истрага о четботу Грок, у оквиру регулативе која се односи на друштвене мреже, тренутно је у припреми.

Платформа Икс у власништву Илона Маска већ је кажњавана, а Европска комисија против компаније води више паралелних истрага.

Европска унија такође разматра забрану апликација са вјештачком интелигенцијом које приказују наго тијело, што се може, али и не мора односити на алате опште намјене попут Грока.

Подијели:

Тагови:

Грок

друштвене мреже

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милена Радуловић, глумица

Култура

Милена Радуловић се први пут огласила након смрти Мике Алексића

4 ч

1
Корисници широм свијета пријављују проблем са Икс-ом

Наука и технологија

Корисници широм свијета пријављују проблем са Икс-ом

1 седм

0
Доналд Трамп Предсједник САД

Свијет

Трамп: Казна ЕУ за Икс је гнусна

1 мј

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Изрицање казне Иксу не може да се оправда

1 мј

0

Више из рубрике

Робот

Наука и технологија

Ово је прва земља која је усвојила закон о вјештачкој интелигенцији

6 ч

0
Не насједајте на преваре! Пријете вам губитком регистрације, а циљ им је само један

Наука и технологија

Не насједајте на преваре! Пријете вам губитком регистрације, а циљ им је само један

8 ч

0
Ево како да за 5 минута ослободите меморију и убрзате телефон

Наука и технологија

Ево како да за 5 минута ослободите меморију и убрзате телефон

9 ч

0
Земља ипак има ШЕСТ континената?! Ново истраживање мијења све што смо учили

Наука и технологија

Земља ипак има ШЕСТ континената?! Ново истраживање мијења све што смо учили

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

28

Опасније од пушења: Погледајте шта се дешава вашем тијелу након "вејпа"

21

26

Завршена прва рунда преговора Русије, Украјине и САД у Абу Дабију, огласио се Зеленски

21

22

Извучене двије лото шестице вриједне скоро 39.000 КМ

21

15

Лото резултати 7. коло: Извучени бројеви и Џокер комбинација

21

03

Огласила се Фет након пада на допинг тесту: Радим на томе да докажем своју невиност

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner