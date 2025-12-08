Logo
Трамп: Изрицање казне Иксу не може да се оправда

Извор:

СРНА

08.12.2025

22:19

Коментари:

0
Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је казна од 120 милиона евра коју су регулатори ЕУ изрекли друштвеној мрежи Икс Илона Маска "гадна" и да не схавата како тај потез може да се оправда.

''Европа иде у лошем правцу. Не видим како могу то да ураде'' рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући.

Он је додао да ће током дана добити потпун извјештај о казни коју је ЕУ изрекла друштвеној мрежи.

Putin Tramp

Свијет

Песков: Нема разговора о састанку Трампа и Путина прије Нове године

Трамп је рекао да га Маск није позвао да затражи помоћ по том питању и да "Европа мора да буде опрезна".

Регулаторно тијело ЕУ казнило је Икс са 120 милиона евра због кршења дигиталних прописа европског блока о транспарентности.

Тагови:

Доналд Трамп

Илон Маск

