Трамп: Изрицање казне Иксу не може да се оправда

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је казна од 120 милиона евра коју су регулатори ЕУ изрекли друштвеној мрежи Икс Илона Маска "гадна" и да не схавата како тај потез може да се оправда.
''Европа иде у лошем правцу. Не видим како могу то да ураде'' рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући.
Он је додао да ће током дана добити потпун извјештај о казни коју је ЕУ изрекла друштвеној мрежи.
Трамп је рекао да га Маск није позвао да затражи помоћ по том питању и да "Европа мора да буде опрезна".
Регулаторно тијело ЕУ казнило је Икс са 120 милиона евра због кршења дигиталних прописа европског блока о транспарентности.
