Јапан: Повријеђене најмање 23 особе у снажном земљотресу

Извор:

СРНА

08.12.2025

21:41

Фото: pexels/Alfo Medeiros

Најмање 23 особе повријеђене су на сјеверној обали Јапана у земљотресу магнитуде 7,5 по Рихтеровој скали, саопштили су званичници.

Влада Јапана још процјењује штету од земљотреса који се догодио у 23.15 часова по локалном времену у Тихом океану, око 80 километара од обале префектуре Аомори, на главном јапанском острву Хоншу.

Агенција за кризне ситуације објавила је да је једна од повријеђених особа у тешком стању, пренио је АП.

Јапанска метеоролошка агенција кориговала је претходни податак о магнитуди земљотреса са 7,6 на 7,5.

фудбал гол

Фудбал

И БиХ има свог кандидата за Златну копачку

Агенција је издала упозорење на цунами висине до три метра, а касније су забиљежени таласи до 70 центиметара. Упозорење је у међувремену ублажено на савјет становништву да се не приближава обали.

Главни секретар у Влади Минору Кихара рекао је да је око 800 домова остало без струје и да су брзи возови Шинкансен и поједине локалне линије обустављени у дијеловима погођене регије.

Земљотрес

Japan

povrijeđeni

Коментари (0)
