Јапан: Повријеђене најмање 23 особе у снажном земљотресу

Извор:
СРНА
08.12.2025
21:41
Коментари:0
Најмање 23 особе повријеђене су на сјеверној обали Јапана у земљотресу магнитуде 7,5 по Рихтеровој скали, саопштили су званичници.
Влада Јапана још процјењује штету од земљотреса који се догодио у 23.15 часова по локалном времену у Тихом океану, око 80 километара од обале префектуре Аомори, на главном јапанском острву Хоншу.
Агенција за кризне ситуације објавила је да је једна од повријеђених особа у тешком стању, пренио је АП.
Јапанска метеоролошка агенција кориговала је претходни податак о магнитуди земљотреса са 7,6 на 7,5.
Фудбал
И БиХ има свог кандидата за Златну копачку
Агенција је издала упозорење на цунами висине до три метра, а касније су забиљежени таласи до 70 центиметара. Упозорење је у међувремену ублажено на савјет становништву да се не приближава обали.
Главни секретар у Влади Минору Кихара рекао је да је око 800 домова остало без струје и да су брзи возови Шинкансен и поједине локалне линије обустављени у дијеловима погођене регије.
Најновије
Најчитаније
22
54
22
47
22
44
22
42
22
39
Тренутно на програму