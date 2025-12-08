Објављени језиви снимци разорног земљотреса у Јапану

08.12.2025
19:28
Након снажног земљотреса јачине 7,6 степена Рихтерове скале који се у понедјељак, 8. децембра, догодио у близину обале Јапана, услиједила су још два јача потреса према подацима Јапанске метеоролошке агенције.
Петаестак минута послије земљотреса од 7,6 степени, регистрован је потрес јачине 5,6 степени, а након десетак минута и један нешто слабији од 3,6 степени.
A powerful earthquake hits Japan. pic.twitter.com/Gqfis4Fw2x— Being Political (@BeingPolitical1) December 8, 2025
Званично је издато упозорење на цунами Хокаидо, Аомори и Ивате, с напоменом да су могући таласи до висине од три метра, преноси Тањуг.
До првог потреса је дошло на око 84 километра удаљености од мјеста Хачинохе у сјевероисточном региону Хокаидо.
Developing : A massive magnitude 7.6 earthquake struck off the coast of Japan Monday, triggering a tsunami alert for waves up to 10 feet.— Mukund Shahi (@Mukundshahi73) December 8, 2025
Last year's video when the 7.1 magnitude earthquake hit Japan. #Japan #Earthquake #TsunamiAlert #JapanTsunami #TsunamiWarning #Tsunami pic.twitter.com/Bu8wpJpwGr
Епицентар потреса био је на дубини од 50 километара.
Други јак земљотрес забиљежен је на истом мјесту, на дубини од 40 километсра.
Terrifying shaking as a magnitude 7.6 earthquake rocks Aomori, Japan.#Japan #Earthquake #TsunamiAlert #Emergency #NorthernJapan #Alert #Breaking pic.twitter.com/d83qg2EZRi— Europe Cognizant (@EuropeCognizant) December 8, 2025
У снажном земљотресу повријеђене су три особе, једна у префектури Аомори када је дошло до урушавања пута и двије особе у Хокаиду усљед падова, саопштила је локална влада.
Најмање 2.700 домаћинстава остало је без електричне енергије у префектури Аомори, гдје је дошло и до избијања два пожара, преноси Кјодо.
