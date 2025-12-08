Logo
Објављени језиви снимци разорног земљотреса у Јапану

08.12.2025

19:28

Објављени језиви снимци разорног земљотреса у Јапану

Након снажног земљотреса јачине 7,6 степена Рихтерове скале који се у понедјељак, 8. децембра, догодио у близину обале Јапана, услиједила су још два јача потреса према подацима Јапанске метеоролошке агенције.

Петаестак минута послије земљотреса од 7,6 степени, регистрован је потрес јачине 5,6 степени, а након десетак минута и један нешто слабији од 3,6 степени.

Званично је издато упозорење на цунами Хокаидо, Аомори и Ивате, с напоменом да су могући таласи до висине од три метра, преноси Тањуг.

До првог потреса је дошло на око 84 километра удаљености од мјеста Хачинохе у сјевероисточном региону Хокаидо.

Епицентар потреса био је на дубини од 50 километара.

Други јак земљотрес забиљежен је на истом мјесту, на дубини од 40 километсра.

У снажном земљотресу повријеђене су три особе, једна у префектури Аомори када је дошло до урушавања пута и двије особе у Хокаиду усљед падова, саопштила је локална влада.

Најмање 2.700 домаћинстава остало је без електричне енергије у префектури Аомори, гдје је дошло и до избијања два пожара, преноси Кјодо.

