Сијарто: Мађарска и Турска осуђују нападе на енергетске руте

Извор:

СРНА

08.12.2025

19:18

Коментари:

0
Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто саопштио је да Мађарска и Турска осуђују нападе на руте за снабдијевање енергентима.

"Заједно са Турском позивамо на окончање рата у Украјини путем преговора и осуђујемо нападе на руте снабдијевања енергентима, било да су усмјерени на нафтоводе у Русији или танкере у Црном мору", саопштио је Сијарто на "Иксу".

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Нећемо прихватити мигранте, а нећемо ни плаћати за мигранте других земаља

Он је додао да је ово резултат првог састанка Заједничког консултативног механизма Турске и Мађарске у Истанбулу.

"Турска је поуздан и праведан транзитни партнер. Ове године, око осам милијарди метара кубних гаса стићи ће до Мађарске кроз гасовод 'Турски ток'", навео је Сијарто.

Тагови:

Петер Сијарто

Мађарска

Реџеп Тајип Ердоган

Turska

dovoljno energenata

Виктор Орбан

Коментари (0)
