Сијарто: Мађарска и Турска осуђују нападе на енергетске руте

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто саопштио је да Мађарска и Турска осуђују нападе на руте за снабдијевање енергентима.
"Заједно са Турском позивамо на окончање рата у Украјини путем преговора и осуђујемо нападе на руте снабдијевања енергентима, било да су усмјерени на нафтоводе у Русији или танкере у Црном мору", саопштио је Сијарто на "Иксу".
Он је додао да је ово резултат првог састанка Заједничког консултативног механизма Турске и Мађарске у Истанбулу.
"Турска је поуздан и праведан транзитни партнер. Ове године, око осам милијарди метара кубних гаса стићи ће до Мађарске кроз гасовод 'Турски ток'", навео је Сијарто.
