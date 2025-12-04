''Будимпешта спремна да буде домаћин преговора о Украјини''

Извор:
Мађарска је спремна да буде домаћин мировних преговора о рјешавању сукоба у Украјини, изјавио је министар спољних послова Петер Сијарто.
На састанку министара спољних послова Организације за европску безбједност и сарадњу /ОЕБС/ у Бечу Сијарто је потврдио да Мађарска подржава мировне напоре предсједника САД Доналда Трампа, који дају наду за обнављање мира на европском континенту.
Према његовим ријечима, Будимпешта је спремна да подржи сваку иницијативу која служи постизању овог циља.
"Чинимо све што је у нашој моћи да допринесемо успјеху припремних активности, о чему свједоче недавне посјете мађарског премијера Виктора Орбана Вашингтону и Москви. Спремни смо да будемо домаћини мировних преговора, за које се надам да могу почети у блиској будућности", изјавио је Сијарто.
