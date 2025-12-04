Logo
''Будимпешта спремна да буде домаћин преговора о Украјини''

Извор:

СРНА

04.12.2025

17:58

Коментари:

0
''Будимпешта спремна да буде домаћин преговора о Украјини''
Фото: АТВ

Мађарска је спремна да буде домаћин мировних преговора о рјешавању сукоба у Украјини, изјавио је министар спољних послова Петер Сијарто.

На састанку министара спољних послова Организације за европску безбједност и сарадњу /ОЕБС/ у Бечу Сијарто је потврдио да Мађарска подржава мировне напоре предсједника САД Доналда Трампа, који дају наду за обнављање мира на европском континенту.

hitna pomoc

Србија

Жена (53) преминула од повреда задобијених у саобраћајној несрећи

Према његовим ријечима, Будимпешта је спремна да подржи сваку иницијативу која служи постизању овог циља.

"Чинимо све што је у нашој моћи да допринесемо успјеху припремних активности, о чему свједоче недавне посјете мађарског премијера Виктора Орбана Вашингтону и Москви. Спремни смо да будемо домаћини мировних преговора, за које се надам да могу почети у блиској будућности", изјавио је Сијарто.

Мађарска

Петер Сијарто

Украјина

Русија

