Путин: Повуците се, или узимамо силом

Извор:
АТВ
04.12.2025
17:26
Предсједник Русије Владимир Путин је рекао да ће Русија силом преузети потпуну контролу над регионом Донбас уколико се украјинске снаге не повуку – нешто што је Кијев категорично одбацио.
Путин је послао десетине хиљада војника у Украјину у фебруару 2022. године, након осам година борби између у Донбасу, који чине Доњецка и Луганска област.
"Или ћемо ослободити ове територије силом оружја, или ће украјинске трупе напустити ове територије", рекао је Путин за "Индиа тудеј" уочи посјете Њу Делхију, према снимку приказаном на руској државној телевизији.
Украјина каже да не жели да поклони Русији територију коју Москва није успјела да освоји на бојном пољу, а украјински предсједник Володимир Зеленски је рекао да Москва не би требало да буде награђена за "сукоб који је започела".
Око 5.000 квадратних километара Доњецка је и даље под украјинском контролом.
