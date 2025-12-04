УИО: Услови за отварање новог Граничног прелаза Градишка нису испуњени

Извор:
Услови за отварање новог граничног прелаза Градишка Нови мост – Горњи Варош нису испуњени, јер Управи одбор УИО није усвојио Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији у Управи за индиректно опорезивање.
Правилником о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији у Управи за индиректно опорезивање предложено је да се у организационој структури Управе успостави нова организациона јединица "Царински реферат на граничном прелазу Градишка Нови Мост".
- Предлагање измјене Правилника о унутрашњој организацији у Управи није било могуће прије доношења рјешења Министарсва безбједности БиХ, јер је тек доношењем поменутог рјешења познато којој врсти роба ће бити дозвољен спољнотрговински промет преко овог граничног прелаза. Управа за индиректно опорезивање је одмах по пријему рјешења Министарства безбједности предузела активности на обезбјеђивању услова за успостављање рада царинске службе на новом граничном прелазу - наводи се у саопштењу УИО.
Наводе да измјена и допуна Правилника којом се успоставља нова организациона јединица Царински реферат на граничном прелазу Градишка Нови Мост је предуслов да би се предузеле активности на испуњавању других услова неопходних за функционисање царинске службе на овој локацији, који захтијевају да се одреди шифра граничног прелаза како би се знало гдје је роба ушла/изашла у/из Босне и Херцеговине, да се обезбиједи информатичка подршка на новој локацији и приступ царинској апликацији, да се изради печат нове организационе јединице, изврши укључивање новог граничног прелаза у систем НЦТС-а (новог компјутеризованог провозног поступка), укључивање у ТИР и АТА систем и други услови који се морају обезбиједити за провођење царинских поступака, а чије испуњење зависи од претходно успоствљене надлежне организационе јединице.
- О свему претходно поменутом УИО је обавјестила предсједавајућу Савјета министара БиХ, њене замјенике, замјеника министра безбједности, као и чланове Управног одбора УИО. Управи за индитректмо опорезивање потребно је 48 сати од тренутка усвајања Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији у УИО, како би се испунили претходно поменути услови и све било спремно за почетак рада новог граничног прелаза Градишка Нови мост – Горњи Варош - наводе из УИО.
