Мушкарац са којим је Ана Волш наводно била у вези свједочио на суђењу Брајану: Открио све о њиховом односу

Извор:
Телеграф
04.12.2025
16:57
Коментари:0
На суђењу Брајану Волшу за убиство супруге Ане, рођене Београђанке, данас је свједочио Вилијам Фастов, са којим је Ана наводно била у вези прије нестанка.
Он је рекао да су њих двоје започели "интимну" везу прије него што је она нестала без трага 1. јануара 2023. године. Фастов, агент за некретнине, помогао јој је да пронађе смјештај у Вашингтону, гдје је путовала на посао из породичне куће у Бостону.
Савјети
Како да стара јелка изгледа бујније и љепше: Испробајте овај трик
Фастов је, као и Ана, имао дјецу, иако је био раздвојен од сопствене супруге, рекао је он, преноси Фокс Њуз.
Како је испричао, зближили су се због заједничких интересовања, укључујући фитнес, и због проблема које су имали као родитељи. Онда су започели своју аферу, рекао је.
Иако никада није преноћио у њеној кући у Вашингтону, она је остајала код њега, рекао је Фастов. На питање да ли је везу са Аном држао у тајности, одговорио је да "није, не".
"Ана је сматрала да је заиста важно да Брајан, када сазна за њихову везу, то чује од ње. Изразила је велику забринутост и мислим да је сматрала да би то био ударац по њен интегритет да сазна на други начин", рекао је Фастов.
Фастов је рекао да је љета 2022. године његова веза са Аном Волш постала озбиљнија и да је престао да се виђа са другим женама. Те године су почели да проводе празнике заједно, путовали су у Даблин у Ирској за Дан захвалности. Фастов и Ана Волш су провели Бадње вече заједно у Анаполису. Послије Даблина, Ана је одлетјела у Србију да посјети мајку, док се он вратио у Вашингтон.
Регион
Купио бурек па алармирао инспекцију због опасности коју је нашао у њему
"Ана је била изузетно разочарана што није била у позицији да буде мајка какву, како је вјеровала, дјеца заслужују", свједочио је Фастов.
Анин лет за Масачусетс на Божић је отказан због снијега и била је приморана да вози до куће, пропустивши већи дио празника са својом дјецом. Фастов је рекао да су се Брајан и Ана Волш посвађали око њеног пропуштања празника.
"Рекла ми је да су се посвађали око тога и да је било неких спорних тачака", рекао је.
Свједочио је да му је Ана рекла да њена дјеца живе са оцем у Кохасету, предграђу Бостона, јер је Волшова кућна казна због осуде за превару са умјетнинама на федералном нивоу била условљена тиме да он буде њихов главни старатељ.
Тужиоци су навели два могућа мотива за Анино убиство. Први је бијес због афере. Други је тај што је наводно Брајан Волш вјеровао да ће имати веће шансе да избјегне федерални затвор ако му супруга не буде присутна и ако он буде једини старатељ њихово троје дјеце.
Волшова одбрана је негирала да је он имао било какво сазнање о афери, иако је више пута поменуо Фастова током интервјуа са детективима прије хапшења и наводно га је потражио на интернету прије Аниног нестанка.
Свијет
Сијарто: Брисел није успио да стабилизује Балкан
Анини остаци нису пронађени, али су тужиоци у сриједу пороти показали тестеру и сјекирицу пронађене у контејнеру у близини куће мајке Брајана Волша, које је оптужени наводно користио да распарча своју жену.
У истом контејнеру су се налазили и њен картон вакцинације против Ковид-19, одјећа, крвави пешкири и тепих сличан оном који је узет из породичне куће.
Сцена
3 ч0
Регион
3 ч0
Друштво
3 ч8
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
20
00
19
56
19
49
19
42
19
41
Тренутно на програму