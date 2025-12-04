Logo
Како да стара јелка изгледа бујније и љепше: Испробајте овај трик

Извор:

Крстарица

04.12.2025

16:48

Како да стара јелка изгледа бујније и љепше: Испробајте овај трик

Упркос трошковима, не можемо да одолимо да не потрошимо новац за предивни празнични угођај. Стручњакиња за уређење дома Кирсти је открила јефтин трик који ће учинити да вјештачка јелка изгледа гушће и природније.

Умјесто да из године у годину купујете нове украсе, зашто не бисте уштедјели новац и својим старим украсима удахнули нови живот. Па исто то можете да урадите и са јелком.

burek pita sc yt

Регион

Купио бурек па алармирао инспекцију због опасности коју је нашао у њему

Вјештачке јелке могу да изгледају предивно, али њихово постављање може бити гњаважа. Уз сваки комад који треба саставити и гране које треба распоредити, то је дуготрајан задатак, поготово када циљате на бујнији, луксузнији изглед.

Најбољи трик за стару, вјештачку јелку

Кирсти је у видеу на Тик Току открила свој паметан трик како јелка може да изгледа бујније и луксузније једноставним додавањем гирланда.

– Зелена гирланда је мој божићни трик који морате да испробате ове године. Омотајте је око јелке како бисте попунили празнине – објаснила је.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Брисел није успио да стабилизује Балкан

Стручњакиња је омотала гирланду око јелке, па је провукла између сваке гране, а услиједила је драматична трансформација. Некад ријетка јелка попримила је савршени изглед, те је била бујнија и свечанија.

Након што је Кирсти додала завршне детаље са украсима, немогуће је замислити да је само неколико тренутака прије јелка изгледала прилично тужно и беживотно.

@house.of.haz £1 CHRISTMAS TREE HACK that will up your slightly rubbish looking artificial tree into a bushy full tree. Green tinsel is my must have Christmas hack of the year… put it around your tension poles around your bannisters and through your tree to fill out those gaps… What do you think?? I have used five 2m lengths here from @bandq_uk which are currently £1 each Disclaimer- this isn’t THE tree that will be next week ;) #christmastree #christmas #christmastree #christmasdecor #xmas #merrychristmas #christmastime #christmashack #ukviral #ukshopping #ukchristmashack #christmashacks ♬ Christmas at Hogwarts (From "Harry Potter and the Philosopher's Stone") - The City of Prague Philharmonic Orchestra

