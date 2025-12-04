Logo
За који износ ће бити повећане плате у образовању и култури

04.12.2025

Минић са Савезом синдиката
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Предсједник Савеза синдиката Републике Српске Горан Станковић рекао је да ће се наставити преговори о повећању плата свих буџетских корисника и да на консултацијама са предсједником Владе Савом Минићем није постигнут конкретан договор.

"Очекивали смо да ће од 1. јануара доћи до повећања плата свих буџетских корисника. Нажалост, нисмо постигли договор када и колико ће бити повећање. Могу рећи да ћемо наставити преговоре између ресорних министара и гранских синдиката", рекао је Станковић новинарима у Бањалуци након консултација у вези са буџетом за наредну годину.

Он је најавио да ће у току наредне седмице бити настављени преговори и додао да је извјесно да ће од 1. јануара доћи до усклађивања плата у области образовања и културе.

Мирослав Бојић

Република Српска

Туђа њега и помоћ, инвестиције: Бојић открио о чему је разговарано у Влади

"То су радници са високом стручном спремом, који ће добити повећање плата око 100 КМ. Надамо се да ћемо ријешити и питање радника са вишом стручном спремом. Синдикат образовања, науке и културе ће ријешити то питање", навео је Станковић.

Он је изразио очекивање да ће се наредне године радити више на заштити радника и увећању њихових права.

"Причали смо и о издвајању накнаде за регрес и утврђивању минималног износа, укључујући и раднике у привреди. Отворили смо много питања и наставићемо разговоре", поручио је Станковић.

Владимир Путин-27112025

Свијет

Кремљ о Путиновој посјети: Индија је наш привилеговани стратешки партнер

У Административном центру Владе Републике Српске у Бањалуци данас су одржане консултације и са представницима Привредне коморе, Занатско-предузетничке коморе, Савеза општина и градова, а предстоји још састанак са представницима Конфедерације синдиката Републике Српске.

