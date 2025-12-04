За који износ ће бити повећане плате у образовању и култури

Извор:
АТВ
04.12.2025
16:23
Коментари:0
Предсједник Савеза синдиката Републике Српске Горан Станковић рекао је да ће се наставити преговори о повећању плата свих буџетских корисника и да на консултацијама са предсједником Владе Савом Минићем није постигнут конкретан договор.
"Очекивали смо да ће од 1. јануара доћи до повећања плата свих буџетских корисника. Нажалост, нисмо постигли договор када и колико ће бити повећање. Могу рећи да ћемо наставити преговоре између ресорних министара и гранских синдиката", рекао је Станковић новинарима у Бањалуци након консултација у вези са буџетом за наредну годину.
Он је најавио да ће у току наредне седмице бити настављени преговори и додао да је извјесно да ће од 1. јануара доћи до усклађивања плата у области образовања и културе.
Република Српска
Туђа њега и помоћ, инвестиције: Бојић открио о чему је разговарано у Влади
"То су радници са високом стручном спремом, који ће добити повећање плата око 100 КМ. Надамо се да ћемо ријешити и питање радника са вишом стручном спремом. Синдикат образовања, науке и културе ће ријешити то питање", навео је Станковић.
Он је изразио очекивање да ће се наредне године радити више на заштити радника и увећању њихових права.
"Причали смо и о издвајању накнаде за регрес и утврђивању минималног износа, укључујући и раднике у привреди. Отворили смо много питања и наставићемо разговоре", поручио је Станковић.
Свијет
Кремљ о Путиновој посјети: Индија је наш привилеговани стратешки партнер
У Административном центру Владе Републике Српске у Бањалуци данас су одржане консултације и са представницима Привредне коморе, Занатско-предузетничке коморе, Савеза општина и градова, а предстоји још састанак са представницима Конфедерације синдиката Републике Српске.
Сцена
33 мин0
Здравље
40 мин0
Бања Лука
45 мин0
Свијет
51 мин0
Најновије
Најчитаније
16
48
16
42
16
34
16
27
16
25
Тренутно на програму