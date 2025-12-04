Пјесма Халида Бешлића угледала свјетлост дана

Извор:
04.12.2025
Двадесет пет година након што је написана, пјесма “Бембаша” Халида Бешлића први пут је угледала свјетло дана.
Објављена је на Инстаграм страници "халидбеслиц.мемориам", као својеврсни омаж пјевачу чија је смрт ове јесени оставила празнину на регионалној музичкој сцени.
“Бембаша” је настала 1999. године у вријеме када је Бешлић већ био огромно име, али је, из разлога који никада нису јавно објашњени, остала у ладици.
Текст је написао Фарук Буљубашић Фаyо, док мелодија носи препознатљив потпис Амира Казића Леа.
