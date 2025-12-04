Logo
Пјесма Халида Бешлића угледала свјетлост дана

Агенције

04.12.2025

16:18

Пјесма Халида Бешлића угледала свјетлост дана
Фото: Youtube

Двадесет пет година након што је написана, пјесма “Бембаша” Халида Бешлића први пут је угледала свјетло дана.

Објављена је на Инстаграм страници "халидбеслиц.мемориам", као својеврсни омаж пјевачу чија је смрт ове јесени оставила празнину на регионалној музичкој сцени.

“Бембаша” је настала 1999. године у вријеме када је Бешлић већ био огромно име, али је, из разлога који никада нису јавно објашњени, остала у ладици.

Текст је написао Фарук Буљубашић Фаyо, док мелодија носи препознатљив потпис Амира Казића Леа.

zvecan kosovo kfor

Србија

Нова провокација у Звечану: Уклоњена биста Богдана Раденковића

Постоји само снимак, недовољно обрађен да би постао званична објава, али довољно снажан да покаже све оно што је Халид био: интерпретатор емоције, мелоса и севдаха који се не да поновити.

На Инстаграм страници наводи се да Бешлић за живота није стигао да је објави, али да ће њени стихови заувијек остати дио успомене на човјека чије су пјесме одавно прешле границу музике и постале дио колективне меморије.

Подсјетимо, Халид Бешлић преминуо је 7. октобра у 72. години, након кратке и тешке болести. Хоспитализован је крајем августа у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву, а вијест о његовој смрти потресла је цијели регион.

Халид Бешлић

pjesma

