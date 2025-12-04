Logo
Large banner

Истраживање открива ризике кориштења телефона код дјеце млађе од 13 година

04.12.2025

16:11

Коментари:

0
Истраживање открива ризике кориштења телефона код дјеце млађе од 13 година
Фото: Pexels.com

Све више учимо о утицају паметних телефона на дјетињство, а налази нове америчке студије о дјеци на прагу адолесценције откривају забрињавајуће податке. Истраживање је показало да је посједовање паметног телефона у доби од 12 година повезано с повећаним ризиком од депресије, претилости и недостатка сна у поређењу с дјецом која га немају.

Ајфон је лансиран прије мање од 20 година, стога многа дјеца која данас улазе у тинејџерске године не познају свијет без паметних телефона. Управо зато студије попут ове покушавају расвијетлити њихове учинке.

ilu-struja-elektricna-energija-160925

Бања Лука

Познато зашто је велики дио Бањалуке синоћ остао без струје

"Наши налази сугеришу да бисмо паметне телефоне требали сматрати значајним фактором у здрављу тинејџера, пажљиво приступајући одлуци о давању телефона дјетету и узимајући у обзир потенцијалне утицаје на њихов живот и здравље", каже дјечји и адолесцентни психијатар Ран Барзилеј из Дјечје болнице у Филаделфији.

Забрињавајуће бројке

Подаци прикупљени од 10.588 младих у склопу студије о развоју мозга адолесцената пружили су увид у здравље учесника у доби од 12 година. Узевши у обзир и друге варијабле, попут демографских података и социоекономског статуса, истраживачи су открили да је у доби од 12 година готово 6.5 посто дјеце с телефоном имало дијагнозу депресије, у поређењу са отприлике 4,5 посто оних без телефона.

Када је ријеч о претилости, бројке су такође значајне: око 18 посто корисника паметних телефона било је претило, у поређењу са 12 посто 12-годишњака без ових уређаја. Што се тиче спавања, чак 47 посто 12-годишњака с телефонима пријавило је недовољно сна - мање од девет сати ноћу - док је тај постотак код њихових вршњака без телефона износио 31 посто.

Полиција Италија

Свијет

Дјевојка (27) нестала прије 10 дана, родитељи у страху за њен живот: ''Бивши дечко је опсједнут њом''

Истраживање је показало да су дјеца која су имала телефон до 13. године вјероватније пријављивала проблеме с менталним здрављем, укључујући депресију, и недовољан сан него она која га нису имала. Међутим, током те године није забиљежена примјетна промјена у ризику од претилости.

Предности и недостаци

Истраживачи признају да кориштење телефона може имати и користи, што су показале и друге студије, али наглашавају да се уређаји морају користити одговорно.

"За многе тинејџере, паметни телефони могу играти конструктивну улогу јачањем друштвених веза, подржавањем учења и пружањем приступа информацијама и ресурсима који потичу особни раст", каже Барзилеј.

"Исто тако, неке породице могу сматрати паметни телефон нужношћу за сигурност или комуникацију."

Мирослав Бојић

Република Српска

Туђа њега и помоћ, инвестиције: Бојић открио о чему је разговарано у Влади

Ограничења студије

Важно је напоменути да постоје и одређене нијансе у подацима. На примјер, депресија је мјерена као било које раздобље депресије током дјететовог живота, па се у неким случајевима могла појавити и прије него што су дјеца добила телефон.

Такође, у опсервацијској студији попут ове није могуће извући закључке о узроку и посљедици. Ипак, јачина повезаности, као и промјене забиљежене између 12. и 13. године, указују на потребу за даљњим истраживањем. Ови налази се подударају са оним што већ знамо о утицају паметних телефона на одрасле: уређаји могу повећати стрес, појачати осјећај растресености и исцрпљености те чак преобликовати начин на који наши мозгови функционирају.

Шта даље?

У будућим студијама, истраживачи намјеравају проучити како вријеме проведено пред екраном и различите врсте апликација утичу на ове исходе те које би се противмјере могле предузети.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Једномјесечни притвор осумњиченом за обљубу дјетета у Требињу

"Кључно је да млади људи имају времена далеко од својих телефона како би се бавили тјелесном активношћу, што може заштитити од претилости и с временом побољшати ментално здравље", закључује Барзилеј. Истраживање је објављено у часопису Педиатрицс.

Подијели:

Тагови:

djeca

Мобилни телефон

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нова провокација у Звечану: Уклоњена биста Богдана Раденковића

Србија

Нова провокација у Звечану: Уклоњена биста Богдана Раденковића

1 ч

0
У овим дијеловима се очекује снијег за викенд

Друштво

У овим дијеловима се очекује снијег за викенд

1 ч

0
Хапшење педофил Бијељина

Хроника

Огласило се Министарство о професору осумњиченом за педофилију

1 ч

0
Kupus

Хроника

Украо пола тоне купуса, па бјежао од полиције

1 ч

0

Више из рубрике

Три грешке приликом туширања које уништавају кожу

Здравље

Три грешке приликом туширања које уништавају кожу

1 ч

0
Откривена ултра ријетка крвна група: Научници пронашли мутацију коју скоро нико нема

Здравље

Откривена ултра ријетка крвна група: Научници пронашли мутацију коју скоро нико нема

8 ч

0
Ако овако спавате, расте ризик од срчаног удара

Здравље

Ако овако спавате, расте ризик од срчаног удара

22 ч

0
Главобоља глава

Здравље

Чини се као обична главобоља, препознајте симптоме прије него што буде прекасно

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

48

Како да стара јелка изгледа бујније и љепше: Испробајте овај трик

16

42

Купио бурек па алармирао инспекцију због опасности коју је нашао у њему

16

34

Сијарто: Брисел није успио да стабилизује Балкан

16

27

Милош Обреновић доживио мождани удар

16

25

Бивши градоначелници Кочана одбацили кривицу за пожар у дискотеци у којем су страдале 63 особе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner