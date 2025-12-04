Logo
Откривена ултра ријетка крвна група: Научници пронашли мутацију коју скоро нико нема

Информер

04.12.2025

08:23

Откривена ултра ријетка крвна група: Научници пронашли мутацију коју скоро нико нема

Тајландски научници су открили изузетно ријетку варијанту крвне групе, досад непримјећену мутацију у оквиру фенотипа Б(А).

У огромном узорку од више од пола милиона тестираних људи пронађена су само три случаја ове необичне комбинације, што је чини једном од најријеђих познатих варијанти крвних група.

Фенотип Б(А) припада крвној групи Б, али због специфичних генетских измјена показује трагове активности антигена А, што може да завара стандардне тестове и доведе до погрешне интерпретације крвне групе. Током истраживања пронађено је више од стотину неправилности у АБО систему, од којих је већина била повезана са болестима, а само један случај припадао је реткој Б(А) варијанти.

Анализом гена АБО откривене су четири нове мутације које објашњавају необичне резултате тестирања. Оваква открића подсјећају да људска крв крије много више сложености него што основна подјела сугерише, па све већи значај добијају напредни генетски тестови, пише SicenceAlert.

Ријетке крвне групе нису новост посљедњих година идентификовано је неколико јединствених варијанти, укључујући и једну за коју се вјерује да постоји код само једне особе на свијету. Оваква истраживања доприносе прецизнијим трансфузијама и бољем разумијевању људске генетике.

(информер)

