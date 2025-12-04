У Хрватској покренут поступак прикупљања понуда за обраду радиоактивног отпада

Извор:
СРНА
04.12.2025
09:14
Хрватски Фонд за финансирање разградње и збрињавања радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива нуклеарне електране "Кршко" са сједиштем у Загребу покренуо је поступак прикупљања понуда за обраду радиоактивног отпада из ове нуклеране електране.
Како је објашњено, пројекат обухвата комплетан процес превоза, обраде и кондиционирања дијела ниско и средње радиоактивног отпада из нуклеарне електране "Кршко" насталог до 31. децембра 2023. године за чије збрињавање је одговорна Хрватска у складу са међудржавним уговором са Словенијом.
Активности обухваћене пројектом, како је наведено, проводе се ради осигурања безбједног, контролисаног и усклађеног збрињавања отпада, уз поштовање свих техничких, безбједносних и законских захтјева Хрватске, ЕУ и земље домаћина постројења за обраду.
Назначено је да је мјесто извршења локација Центра за збрињавање ниско и средње радиоактивног отпада у Двору у Хрватској.
Оквирни планирани датум почетка је 1. септембар идуће године, а рок завршетка 84 мјесеца. Процијењена вриједност без ПДВ-а је 60.000.000 евра.
Хрватска планира да радиоактивни отпад из нуклеарне електране "Кршко" и и постојећи институционални отпад складишти на локацији Черкезовац у општини Двор, на самој граници са БиХ.
