Избоден полицајац, у току потрага за нападачем

У Сплиту је синоћ у 22:45 сати, у насељу Билице, непознати нападач оштрим предметом напао полицајца и тешко га повриједио.
До напада је дошло у тренутку када је полицајац био у цивилној одјећи и ван службе.
Како пишу хрватски портали, полицајац је избоден и тешко повријеђен.
Нападнут је оштрим предметом, након чега је превезен у болницу. У болници је задржан због тешких тјелесних повреда.
Полиција је покренула криминалистичко истраживање и трага за нападачем.
О догађају је обавијештено надлежно државно тужилаштво.
У току је увиђај.
