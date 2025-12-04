Logo
Избоден полицајац, у току потрага за нападачем

Извор:

Агенције

04.12.2025

07:00

Избоден полицајац, у току потрага за нападачем
Фото: АТВ

У Сплиту је синоћ у 22:45 сати, у насељу Билице, непознати нападач оштрим предметом напао полицајца и тешко га повриједио.

До напада је дошло у тренутку када је полицајац био у цивилној одјећи и ван службе.

Како пишу хрватски портали, полицајац је избоден и тешко повријеђен.

Нападнут је оштрим предметом, након чега је превезен у болницу. У болници је задржан због тешких тјелесних повреда.

Полиција је покренула криминалистичко истраживање и трага за нападачем.

О догађају је обавијештено надлежно државно тужилаштво.

У току је увиђај.

