Трамп: За танго треба двоје

Танјуг
03.12.2025
22:51
Састанак специјалног америчког изасланика Стива Виткофа са руским предсједником Владимиром Путином прошао је "разумно добро", али "остаје да се види шта ће бити даље", рекао је амерички предсједник Доналд Трамп.
"Шта ће изаћи из тог састанка, не могу да вам кажем, јер је за танго потребно двоје", рекао је Трамп, јавља Ројтерс.
Амерички предсједник је рекао да "Путин жели да се рат заврши".
Раније данас и Виткоф и зет америчког предсједника Џаред Кушнер састали су се са Трампом и извијестили га о јучерашњем састанку са Путином у Москви.
Виткоф и Кушнер одржали су у уторак петосатни састанак са Путином у Кремљу. Стране су разматрале мировни план који је предложио Вашингтон.
У САД је 30. новембра одржан састанак украјинске и америчке делегације у вези са планом за успостављање мира у Украјини. Претходни преговори одржани су 23. новембра у Женеви уз учешће европских званичника.
