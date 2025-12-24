Роб и Мишел Рајнер преминули су неколико минута након што су задобили вишеструке повреде ножем

Извор:
Службени подаци о смрти Роба Рајнера и његове супруге Мишел Сингер Рајнер наводе да су преминули неколико минута након што су задобили вишеструке повреде ножем.
Документи, које је магазин Пипл добио на увид, потврђују да су Роб (78) и Мишел (70) умрли од вишеструких повреда ножем у свом дому у Лос Анђелесу у недјељу, 14. децембра. Вријеме између почетка повреда и смрти наведено је у минутима.
Најприје је пронађен Роб у 15:45 сати, док је Мишел пронађена само минуту касније. Наводи се и да је пар кремиран те су тијела предана породици.
Иначе, њихов 32-годишњи син Ник ухапшен је и суочава се с двије тачке оптужнице за убиство првог степена у вези са смрћу својих родитеља. Ник је притворен без могућности кауције.
Накратко се појавио на суду 17. децембра, али још се није изјаснио о кривњи. Према више извјештаја, Ник се прије убистава лијечио од шизофреније.
Роб и Мишел упознали су се док је режирао филм "When Harry Met Sally", а вјенчали су се 1989. године. Пар је имао троје дјеце: Ника, Рому и Џејка. Роб је такође посвојио своју кћер Трејси током првог брака с Пени Маршал.
