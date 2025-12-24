Logo
Large banner

Роб и Мишел Рајнер преминули су неколико минута након што су задобили вишеструке повреде ножем

Извор:

Кликс

24.12.2025

18:07

Коментари:

0
Роб и Мишел Рајнер преминули су неколико минута након што су задобили вишеструке повреде ножем
Фото: Tanjug/AP/Kevin Wolf

Службени подаци о смрти Роба Рајнера и његове супруге Мишел Сингер Рајнер наводе да су преминули неколико минута након што су задобили вишеструке повреде ножем.

Документи, које је магазин Пипл добио на увид, потврђују да су Роб (78) и Мишел (70) умрли од вишеструких повреда ножем у свом дому у Лос Анђелесу у нед‌јељу, 14. децембра. Вријеме између почетка повреда и смрти наведено је у минутима.

Најприје је пронађен Роб у 15:45 сати, док је Мишел пронађена само минуту касније. Наводи се и да је пар кремиран те су тијела предана породици.

Иначе, њихов 32-годишњи син Ник ухапшен је и суочава се с двије тачке оптужнице за убиство првог степена у вези са смрћу својих родитеља. Ник је притворен без могућности кауције.

Накратко се појавио на суду 17. децембра, али још се није изјаснио о кривњи. Према више извјештаја, Ник се прије убистава лијечио од шизофреније.

Роб и Мишел упознали су се док је режирао филм "When Harry Met Sally", а вјенчали су се 1989. године. Пар је имао троје д‌јеце: Ника, Рому и Џејка. Роб је такође посвојио своју кћер Трејси током првог брака с Пени Маршал.

Подијели:

Тагови:

Роб Рајнер

Убиство

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Северина непожељна у БиХ, грађани позивају на бојкот

Сцена

Северина непожељна у БиХ, грађани позивају на бојкот

5 ч

0
''Обновили смо романсу'': Марија Шерифовић показала згодног фрајера

Сцена

''Обновили смо романсу'': Марија Шерифовић показала згодног фрајера

8 ч

0
Цеца Ражнатовић

Сцена

Цеца Ражнатовић проговорила никад искреније о љубави

8 ч

0
Викторија Бекам открила како се осјећа након што ју је син "ујео за срце"

Сцена

Викторија Бекам открила како се осјећа након што ју је син "ујео за срце"

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

40

Илон Маск поручио да долази свијет без оскудице: Ове ствари ће промјенити све

21

39

Дјечак (13) хтио да заштити мајку од њеног партнера, па избоден насмрт

21

30

Економски стручњаци буџет за 2026. оцијенили реалним и остваривим

21

20

Ово је кућа Патријарха Павла: Његово родно мјесто преживјело је катастрофу, а ово је дом гдје је одрастао

21

19

Сутра је важан празник за мајке и дјецу: Славимо великог свеца, а ово су обичаји

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner