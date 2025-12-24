Северина непожељна у БиХ, грађани позивају на бојкот

24.12.2025
Позиви на бојкот концерта Северине који би се требао одржати у Ливну појавили су се протеклих дана на друштвеним мрежама, гдје се у појединим објавама грађане позива да не долазе на догађај због неслагања с јавним ставовима које пјевачица износи.
Осим на интернету, позиви на бојкот видљиви су и на терену. У непосредној близини мјеста одржавања концерта постављени су плакати којима се Ливњаке позива да не присуствују концерту, а слични плакати полијепљени су и на другим локацијама у граду, пише Ливно онлајн.
За сада нема службених информација о томе хоће ли ови позиви утицати на саму организацију концерта или на његову реализацију, а организатори се још нису јавно огласили о цијелом случају.
Пођсетимо, недавно најављени концерт Северине који се требао одржати 15. децембра у Љубушком изазвао је жустре реакције дијела јавности и бројних корисника друштвених мрежа. У коментарима су се могли прочитати позиви на бојкот, али и врло оштри напади на пјевачицу.
"Ко је пусти да запјева у Љубушком нормалан није. Боже сачувај", "Срамота за Љубушки" и "Како неко може подржавати тако јадну и покварену сотонистицу" само су неки од коментара који се шире на Фејсбуку и другим мрежама. Дио грађана је отворено негодовало због чињенице да ће Северина наступити у Херцеговини, сматрајући то непримјереним.
