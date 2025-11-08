Северина се разбила усред концерта

Извор:
Друштвеним мрежама почео је да кружи снимак са концерта хрватске пјевачице Северине Вучковић која је у једном тренутку пала на бини.
Наиме, Северина је синоћ, 7. новембра одржала свој први од два заказана концерта у загребачкој Арени.
Северина је у штиклама скакала и трчала по бини, а у једном моменту се саплела и пала на главу.
Она је након тога наставила да лежи на леђима раширених руку још неко вријеме, а потом је устала и наставила да пјева као да је се ништа није десило.
"Опаа", викнуо је момак који је забиљежио пјевачицин пад.
Подсјетимо, Северина иза себе има два брака. Она је са Игором Којићем била од 2015. до 2021. године, а прије тога је пјевачица била у браку са Миланом Поповићем са којим је добила сина.
@mixbydalic Severina pala na koncertu u Areni Zagreb😯🤍 #severina #seve #sevenacionale #arenazagreb #mixbydalic ♬ original sound - MIXBYDALIC
