Logo
Large banner

Северина се разбила усред концерта

Извор:

Агенције

08.11.2025

13:38

Коментари:

0
Северина
Фото: Screenshot

Друштвеним мрежама почео је да кружи снимак са концерта хрватске пјевачице Северине Вучковић која је у једном тренутку пала на бини.

Наиме, Северина је синоћ, 7. новембра одржала свој први од два заказана концерта у загребачкој Арени.

Северина је у штиклама скакала и трчала по бини, а у једном моменту се саплела и пала на главу.

Она је након тога наставила да лежи на леђима раширених руку још неко вријеме, а потом је устала и наставила да пјева као да је се ништа није десило.

"Опаа", викнуо је момак који је забиљежио пјевачицин пад.

Подсјетимо, Северина иза себе има два брака. Она је са Игором Којићем била од 2015. до 2021. године, а прије тога је пјевачица била у браку са Миланом Поповићем са којим је добила сина.

@mixbydalic Severina pala na koncertu u Areni Zagreb😯🤍 #severina #seve #sevenacionale #arenazagreb #mixbydalic ♬ original sound - MIXBYDALIC

Подијели:

Тагови:

Северина

незгода

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Плакати за пријевремене изборе СНСД

Република Српска

СНСД: Глас за Синишу Карана глас је за Додика

3 ч

0
Синиша Каран

Емисије

У првом плану: Изборно издање - Разговор са Синишом Караном

3 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Стравична несрећа у Сарајеву: Возио у рикверц и покосио дјечака

3 ч

0
Умро Владимир Вукчевић

Србија

Умро Владимир Вукчевић

3 ч

0

Више из рубрике

Познати пјевач шокирао признањем: ''Плаћао сам алиментацију, па сазнао да дијете можда није моје''

Сцена

Познати пјевач шокирао признањем: ''Плаћао сам алиментацију, па сазнао да дијете можда није моје''

5 ч

0
Прекинут концерт Емине Јаховић на ком је гостовала трудна Милица

Сцена

Прекинут концерт Емине Јаховић на ком је гостовала трудна Милица

17 ч

0
Земљотрес на друштвеним мрежама због Бресквице

Сцена

Земљотрес на друштвеним мрежама због Бресквице

21 ч

0
Нове информације о Вујадину Савићу збуниле све

Сцена

Нове информације о Вујадину Савићу збуниле све

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

46

Процвјетала ријетка и необична висибаба - диван призор из БиХ

16

44

Додик и Каран у посјети вишечланој породици Миљић код Лопара

16

38

Удес на ауто-путу у БиХ, саобраћа се једном траком

16

35

Ковачевић: Имовина ријешена у Дејтону, опозиција Шмитови шегрти у прљавој работи против Српске

16

29

Ухапшени у Српској због случаја "снајперисти у Србији" предат Служби за странце

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner