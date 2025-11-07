Нове информације о Вујадину Савићу збуниле све

Извор:
07.11.2025
Након вијести да је Вујадин Савић у јеку скандала са А.К. напустио Србију, појавиле су се нове тврдње и збуниле јавност.
Наиме, извор близак Вујадину Савићу огласио се за домаће медије са тврдњама да је он све вријеме у Србији, а не у Француској како је недавно спекулисано.
"Није тачно да је било гдје отишао, Вујадин је ту све вријеме. Какве су глупости да је отишао у Француску, ни не планира да оде. Ту је са својом породицом која му је највећа подршка у овим тешким данима", рекао је извор за "Телеграф".
Након што је Вујадин Савић пријавио трансродну особу А.К. за уцјену приватним снимцима и фотографијама, њој је одређен притвор.
Послије хапшења трансродна особа је смјештена у регуларну собу мушког одјељења Централног затвора.
Иако се ради о особи која се облачи као женско и која има уграђене силиконске груди, смјештена је у мушко одјељење с обзиром на то да није прошла процес транзиције и да јој је у званичним документима као пол уписано М (мушко).
Подсјетимо, Вујадин Савић је своју супругу предложио за свједока у поступку против А.К, али Мирка се два пута није појавила на заказаном саслушању у Трећем основном јавном тужилаштву.
Она је тада доставила љекарску документацију као оправдање.
