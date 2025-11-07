Logo

Бобан Рајовић доживио невиђени дебакл

Извор:

Блиц

07.11.2025

18:36

Коментари:

0
Бобан Рајовић доживио невиђени дебакл
Фото: Zvezde Granda Specijal/YouTube

Пјевач Бобан Рајовић (53) признао је недавно да за један заказан концерт није продао ниједну карту.

Наиме, Бобан се тада присетио почетка своје каријере када је имао заказан концерт са Ненадом Кнежевићем Кнезом у Шведској.

Милорад Додик-25102025

Република Српска

Додик: Митровданске битке - завјет слободе и трајања српског народа у Херцеговини

"Ненаде, љути се колико хоћеш. У Гетеборгу није било сјајно, рекорд на естради, није продата ниједна карта. Хајде да је три, али апсолутно ниједна. Он жив није био, гледа ме и виче: 'Бобане, шта је ово?'. Ја му кажем: 'Па не знам Ненаде, ти си фаца човече, ја тек почињем каријеру'".

Бобан Рајовић је потом открио детаље којима је насмијао све до суза.

"А гдје Бобане, ви мој постер сигурно нигдје нисте ни качили, народ ни не зна да гостујем вечерас. Ја му кажем: 'Јесмо, свуда излијепљени твоји постери'".

"Он ми каже; 'Оооо, шта ми радиш Бобане, па гдје ћу ја сад', ја му кажем: 'Види да нема у близини нека свадба, само нешто пара да се узме'", открио је Бобан кроз смијех за "WTF радио".

Ни Данијела Мартиновић није продала ниједну карту

Пјевачица Данијела Мартиновић (53), својевремено је у једном емисији испричала да јој се у каријери догодило да не прода ни једну једину карту за свој наступ.

Корпа за веш

Занимљивости

Отворили корпу за веш и пронашли једно од најотровнијих бића на свијету

"Био је један диско клуб у близини чини ми се Сиска, гдје сам имала апсолутно рекордних нула продатих карата. Никад то не бих промијенила, јер је то све тај пут, колико је то све заправо чудно било, а неколико мјесеци након тога почели су се догађати 'Зовем те ја', 'Иде ми, у животу иде ми', 'Што сам ја, што си ти', 'Нека ми не сване', након тога се онда стварно све некако закотрљало", открила је Данијела Мартиновић у емисији "Спешал Хепи Шоу".

Подијели:

Тагови:

Бобан Рајовић

koncert

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Умрла жена која је пала са терасе током свађе њеног бившег и садашњег

Хроника

Умрла жена која је пала са терасе током свађе њеног бившег и садашњег

1 ч

0
Поплаве у Лесковцу

Србија

Циклон направио хаос у Србији - улице под водом

1 ч

0
Шта су главни кривци за нездрав ваздух у БиХ?

БиХ

Шта су главни кривци за нездрав ваздух у БиХ?

1 ч

0
Удес у Клашницама

Хроника

Ауто преврнут: Тежак удес код Лакташа

1 ч

0

Више из рубрике

Сузана Јовановић се огласила након вијести да постаје бака

Сцена

Сузана Јовановић се огласила након вијести да постаје бака

5 ч

0
Објављен први трејлер за филм о Мајкл Џексону

Сцена

Објављен први трејлер за филм о Мајкл Џексону

5 ч

0
Ево гдје ће глумити Меган Маркл након 8 година паузе

Сцена

Ево гдје ће глумити Меган Маркл након 8 година паузе

6 ч

0
Мало ко зна како се стварно зове Лепа Лукић, ево шта јој пише у личној карти

Сцена

Мало ко зна како се стварно зове Лепа Лукић, ево шта јој пише у личној карти

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

42

Ковачевић: Из дневног боравка у Албанији и Њемачкој поништавају изборну вољу Срба

19

41

Нови погон „Перутнине птуј“ вриједан 15 милиона км

19

32

50 година рада Универзитета у Бањалуци

19

20

Како Република Српска данас изгледа у очима свијета?

19

14

Хоће ли бити пријевремених избора?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner