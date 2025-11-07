Бобан Рајовић доживио невиђени дебакл

Извор:
Блиц
07.11.2025
18:36
Пјевач Бобан Рајовић (53) признао је недавно да за један заказан концерт није продао ниједну карту.
Наиме, Бобан се тада присетио почетка своје каријере када је имао заказан концерт са Ненадом Кнежевићем Кнезом у Шведској.
"Ненаде, љути се колико хоћеш. У Гетеборгу није било сјајно, рекорд на естради, није продата ниједна карта. Хајде да је три, али апсолутно ниједна. Он жив није био, гледа ме и виче: 'Бобане, шта је ово?'. Ја му кажем: 'Па не знам Ненаде, ти си фаца човече, ја тек почињем каријеру'".
Бобан Рајовић је потом открио детаље којима је насмијао све до суза.
"А гдје Бобане, ви мој постер сигурно нигдје нисте ни качили, народ ни не зна да гостујем вечерас. Ја му кажем: 'Јесмо, свуда излијепљени твоји постери'".
"Он ми каже; 'Оооо, шта ми радиш Бобане, па гдје ћу ја сад', ја му кажем: 'Види да нема у близини нека свадба, само нешто пара да се узме'", открио је Бобан кроз смијех за "WTF радио".
Пјевачица Данијела Мартиновић (53), својевремено је у једном емисији испричала да јој се у каријери догодило да не прода ни једну једину карту за свој наступ.
"Био је један диско клуб у близини чини ми се Сиска, гдје сам имала апсолутно рекордних нула продатих карата. Никад то не бих промијенила, јер је то све тај пут, колико је то све заправо чудно било, а неколико мјесеци након тога почели су се догађати 'Зовем те ја', 'Иде ми, у животу иде ми', 'Што сам ја, што си ти', 'Нека ми не сване', након тога се онда стварно све некако закотрљало", открила је Данијела Мартиновић у емисији "Спешал Хепи Шоу".
