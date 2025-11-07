Мало ко зна како се стварно зове Лепа Лукић, ево шта јој пише у личној карти

07.11.2025
08:16
Коментари:0
Пјевачица Лепа Лукић на музичкој сцени траје деценијама, тачније од давне 1964. године, а у јавности се никада није представљала својим правим именом и презименом.
Зато многи не знају да се она заправо зове Лепава, па је надимак Лепа заправо и логичан. Међутим, оно што је још интересантније јесте да се не презива Лукић, већ Мушовић.
Пјевачица је име промијенила још на почетку каријере, како је причала, да би било упечатљиво и остало у памћењу публици.
Сцена
Лепа Лукић открила шта ће да јој пише на споменику
Лепа Лукић открила је како се његује и шта је “кључ” њеног изгледа. Пјевачица је прво говорила о енергији коју посједује и којој се многии диве.
''Не знам одакле ми толико енергије послије толико година, од Бога. Нема тајне, таква ми је генетика'', рекла је Лепа Лукић, а затим је открила да ли има неки “еликсир младости” јер се деценијама не мијења.
''Не пијем ништа, само се његујем. Имам добру козметику, његујем се, а ништа нисам радила на лицу, нити бих. Та козметика коју користим кошта 1.500 евра цијели сет и ја мјесечно отплаћујем по 50 евра и то не осјетим. То купујем на годишњем нивоу'', рекла је Лепа Лукић.
Она је затим открила како то да никада ништа није урадила на свом лицу, за разлику од њених колегиница које редвоно раде ботокс.
– Што бих радила нешто на себи када сам природно лијепа? Они који раде то са својим лицем су ружни, чим то раде. Они стално хоће нешто ново. Сада сам била код Бокија 13 у Македонији и пошто сам код њега одсјела кући он ми каже пред емисију:
– Хоћеш да доведем човека да ти удари ботокс и да не платиш?
Сцена
Лепа Лукић обновила везу са бившим после 50 година
Рекох:
''Да ми плати сто хиљада, а не ја њему да платим, не бих урадила. Ти немој мене да тјераш да то урадим, јер ја то не радим! Коме то треба нека се буши'', рекла је пјевачица Лепа Лукић за Информер.
Сцена
2 мј0
Сцена
2 мј0
Сцена
2 мј0
Сцена
4 мј0
Сцена
3 ч0
Сцена
15 ч0
Сцена
17 ч0
Сцена
1 д0
Најновије
Најчитаније
11
32
11
32
11
30
11
16
11
12
Тренутно на програму