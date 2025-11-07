Наташа и Владо први пут заједно након 20 година бурног односа

Извор:
Мондо.рс
07.11.2025
08:10
Коментари:0
Синоћ се читав естрадни свијет сјатио на један престонички догађај, свечане тоалете су смјењивале док доброг расположења није мањкало.
Међу званицама су се нашли и наши познати пјевачи Владо Георгиев и Наташа Беквалац, за које се годинама шушка да су у једном трнутку у прошлости били нешто више од колега, али они то никада нису потврдили.
Георгиев је присутнима пјевао своје нумере, а Наташа му се у једном моменту придружила на сцени гдје су се срдачно загрлили. Све вријеме су се смијали, док га је пјевачица гледала у очи док је изводила његову нумеру "Ми нисмо ми".
Свијет
Мајмун преминуо због зависности од алкохола: Користили га као забављача у кафићу
Владо је, подсјетимо, био продуцент њеног албума "Ништа лично" из 2002. године, а шушкало се да је сарадња у студију прерасла у емотивну везу.
Наташа је једном приликом причала о њему: "Можда је Георгиев био луд за мном, али ја нисам приметила", казала је Наташа.
Гламурозна прослава синоћ је окупила бројне познате личности. Владо Георгиев је пјевао, а ту су биле и водитељке Снежана Дакић, Сузана Манчић, Биљана Обрадовић, која је била у скроз уском, те глумица Миљана Гавриловић у хаљини са изрезима, инфлуенсерка Зоранах, новинарка Душка Јованић, певачи Јелена Томашевић, Станија Доројевић, Сергеј Пајић и други.
(Мондо)
Сцена
2 д0
Сцена
1 седм0
Сцена
2 седм0
Сцена
2 седм0
Сцена
15 ч0
Сцена
17 ч0
Сцена
1 д0
Сцена
1 д0
Најновије
Најчитаније
11
32
11
32
11
30
11
16
11
12
Тренутно на програму