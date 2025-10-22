Logo

Марија Шерифовић критиковала данашњу музику, па споменула и Наташу Беквалац

22.10.2025

13:23

Марија Шерифовић критиковала данашњу музику, па споменула и Наташу Беквалац
Фото: Youtube

Пјевачица Марија Шерифовић огласила се на свом Инстаграм профилу гдје је пружила подршку колегиници Наташи Беквалац која је недавно избацила албум.

Наиме, Марија је изазвала лавину реакција на друштвени мрежама својим најновијим коментаром о стању на музичкој сцени.

''У посљедње вријеме сви “издају албуме који су исти, плитки,без укуса и естетике. Ријетко ко заиста има шта да каже'', написала је Марија и додала да ипак постоји изузетак – Наташа Беквалац.

Марија Шерифовић прекинула концерт због ћевапа

Сцена

Марија Шерифовић прекинула концерт због ћевапа и лука

''Албум 'Мама' је све оно што данас ријетко чујемо'', додала је Марија.

Наташа Беквалац о Марији

Наташа је недавно гостовала код Огњена Амиџића, а том приликом је одговарала на питања која јој је Огњен постављао, а једно од њих било је следеће:

– У коју своју колегиницу имаш највише повјерења и са којом можеш да подијелиш све тајне?

– Мислим да бих Марији Шерифовић могла да кажем све, мислим да је она особа која би мене мушки држала.

Наташа: “Мој приоритет није музика”

Наташа годинама није објавила албум, а како каже, каријера јој никада неће бити приоритет већ њена дјеца коју самостално одгаја.

''Мој приоритет није музика већ моја дјеца и моја мајчинска улога која је захтјевнија јер сам самостални родитељ и Хани и Катји и никада не бих ставила каријеру и музику испред дјеце. Оне су прије и изнад свега. Сусрећем се са страхом, несигурностима, питањима да ли ја то могу и да ли сам капацитет да сама одгајам и васпитавам своју дјецу. Имам јаку вјеру у универзум и Бога у знам да он да увијек да колико можеш да издржиш'', рекла је Наташа, преноси Блиц.

