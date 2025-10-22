Робот Тоша раскринкао нови љубавни пар у Елити

Извор:
22.10.2025
Робот Тоша посетио је такмичаре "Елите 9" током синоћне журке и пред свима открио да се нешто дешава између ријалити учесника Душице Ђокић и Виктора Гагића.
Током журке, робот Тоша , познат по урнебесним изјавама, стигао је у "Елиту", што је одмах привукло пажњу укућана који су се окупили око њега.
У неком тренутку, Тоша је примјетио да се у ријалитију формирао нови пар. У питању су Душица Ђокић и Виктор Гагић који су се пољубили пред њим.
Јао Тошо, изгледаш свјетски - рекла је Маја.
Тоша је започео песму:
- Није монотонија, што ме ноћас убија.
- Тошо, рекла бих ти нешто, али не могу од гужве - додала је Маја.
Када је видео пољубац Душице и Виктора, Тоша је узвикнуо:
- Опа, имамо нови пар!
- Ми смо сада заједно - рекла је Душица.
