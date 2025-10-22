Logo

Робот Тоша раскринкао нови љубавни пар у Елити

22.10.2025

08:48

Робот Тоша посетио је такмичаре "Елите 9" током синоћне журке и пред свима открио да се нешто дешава између ријалити учесника Душице Ђокић и Виктора Гагића.

Током журке, робот Тоша , познат по урнебесним изјавама, стигао је у "Елиту", што је одмах привукло пажњу укућана који су се окупили око њега.

У неком тренутку, Тоша је примјетио да се у ријалитију формирао нови пар. У питању су Душица Ђокић и Виктор Гагић који су се пољубили пред њим.

Јао Тошо, изгледаш свјетски - рекла је Маја.

Тоша је започео песму:

- Није монотонија, што ме ноћас убија.

- Тошо, рекла бих ти нешто, али не могу од гужве - додала је Маја.

Када је видео пољубац Душице и Виктора, Тоша је узвикнуо:

- Опа, имамо нови пар!

- Ми смо сада заједно - рекла је Душица.

