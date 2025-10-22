Logo

Језиво гробље из "Црне свадбе" заиста постоји, крије језиву тајну

Курир

22.10.2025

08:24

Језиво гробље из "Црне свадбе" заиста постоји, крије језиву тајну
Фото: Firely Production

У мору језивих сцена посебну пажњу привукле су и сцене снимљене на гробљу, гдје су се упознали и Петар и баба Микула, а мало је познато где се то мјесто налази

Психолошка трилер серија "Црна свадба", чија друга сезона креће са емитовањем 25. октобра, сваке суботе и недјеље на каналу Суперстар ТВ с почетком у 21 сат, привукла је огромну пажњу публике широм Србије.

Гробље из прве сезоне заиста постоји

У мору језивих сцена о којима се и даље прича, посебну пажњу привукле су и сцене снимљене на гробљу, где су се упознали и Петар и баба Микула, а мало је познато гдје се то место налази.

Екипа серије провела је, током снимања прве сезоне, неколико недјеља на гробљу у Гружи, у селу Борач, у срцу Шумадије. Ово гробље, на којем су снимани кадрови серије "Црна свадба", потиче из 17. вијека, а данас ово село, које припада општини Кнић, има мање од 500 становника.

Црна свадба

Култура

Гдје се може гледати Црна свадба 2?

Што се самог гробља тиче, дио мистичности која га окружује оно дугује својој аутентичности. На њему нема нових, мермерних споменика, већ сви гробови потичу из давне прошлости. Гробље се налази на обронцима Борачког крша, а смјештено је готово између сеоских кућа и порте Борачке цркве. На њему се налази више стотина надгробних споменика, различитог облика и величине, пише Историјски забавник.

Споменик културе

Међутим, ма колико се чинили различитим, сви они имају једну заједничку карактеристику - камени су! Такође, и орнаментика на њима је слична, а сви су богато украшени без обзира на то што је материјал од кога су грађени тврд што свједочи о великој умјешности старих каменорезаца из овог краја. Старо гробље у Борчу заједно са средњовековним градом Борач и црквом Светих Арханђела 1971. проглашено је за непокретно културно добро као споменик културе од великог значаја.

Црна свадба

Култура

Стигла је ''Црна свадба 2“: Редитељ открио детаље о другој сезони серије

Занимљива је чињеница да је на овом локалитету снимљено неколико домаћих серија, као што су “Мој рођак са села”, “Немањићи, рађање краљевине” и “Равна гора”. За комедију "Мој рођак са села" искоришћен је један други заселак, а кућа пуковника Миломира Вранића, чији лик игра Војин Ћетковић, брзо је постала омиљено мјесто туриста.

