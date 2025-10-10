Серија 'Персона 2': Прича о освети, духовима прошлости и борби за правду

Извор:
АТВ
10.10.2025
10:43
Од недјеље на програму АТВ-а упознајте човјека који живи у тишини у којој се крију сјећања која постепно излазе на свјетлост дана. Нова шанса али и нови немири Агу Бејлоглуа у игри ума, сјећања и истине приморавају на бјег од прошлости у ком постоји само један избор.
Турска криминалистичка драма у режији Онура Сајлака прати причу старца, обољелог од Алцхјамерове болести који је потпуно изгубио памћење и живи у старачком дому. Коришћење експерименталног лијека вратиће му дјелимична сјећања на почињена убиства из прошлости, али не и саме разлоге.
Уплашен и збуњен, одлази да се преда полицији, која га ипак ослобађа због његовог здравственог стања. Корумпирани тужилац сазнаје да је Ага „Убица паса“ те информацију прослијеђује мафији, која за њим трага годинама.
Убрзо Агу почиње да прогони Кадер, у жељи да освети убиство брата криминалца. Схвативши каква му опасност пријети, Ага бјежи из Истанбула са својом породицом, суочавајући се са посљедицама својих поступака и ефектима лијека.
У међувремену, његов пут се укршта са адвокатицом Мерјем и организацијом која тражи правду за Кадерине жртве.
