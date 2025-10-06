Logo

Премијерно издање нове сезоне 'У првом плану': Игор Калабухов

Извор:

АТВ

06.10.2025

15:50

нови изглед за упп
Фото: АТВ

Нову сезону емисије 'У првом плану' отвара разговор са Игором Калабуховим, амбасадором Руске Федерације у БиХ, сутра у 20 часова и 10 минута.

'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.

Емисију уређује и води Драгана Рајић.

'У првом плану' уторком у 20 часова и 10 минута.

Подијели:

Тагови:

АТВ

У првом плану

Драгана Рајић

Игор Калабухов

Large banner

Више из рубрике

Двоје глумаца

Емисије

Уљез: Пожуда која убија

2 д

0
Како се развијао филм у Србији

Емисије

Документарни програм '100 година филма'

2 д

0
Нови идент

Емисије

Аграр: Инспиративне приче домаћих произвођача

3 д

0
Нови идент

Емисије

У микс зони са Јованом: Омладинци КК 'Борац'

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

45

Мушкарац са пушком стајао на аутобуској станици: Присутни се разбјежали, он ушао у аутобус

18

35

Пронађен дрон са пројектилом, полиција блокирала прилазе

18

24

Бившем министру одбране Црне Горе одређено задржавање до 72 сата

18

19

Ковачевић: Сви смо јединствени у подршци Синиши Карану

18

15

Ставите ово близу радијатора и имаћете топлији дом, а мањи рачун за струју

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner