Уљез: Пожуда која убија

Извор:
АТВ
04.10.2025
15:34
'Уљез' је историјска драма из 1976. године у режији Лукина Висконтија, а према сценарију, који је адаптација романа 'Уљез', Габријелеа Д'Анунција из 1892. године.
Прича прати Тулија, блудног аристократу, чија пожуда не може бити задовољена. Он живи двоструки живот са љубавницом Терезом. Но, када открије да му је жена Ђулијана, невјерна, напушта Терезу и моли жену за опрост. Женин љубавник, млади писац, умире од маларије, али јој оставља нешто – дијете, за које Тулијо неће ни да чује. Дијете умире, Ђулијана га оставља, а потом и Тереза. Његов живот завршава у крви.
Ово је Висконтијев посљедњи филм, објављен постхумно, три мјесеца након његове смрти, на Филмском фестивалу у Кану. Филм је и онда, а и данас, оцијењен позитивним критикама, а како кажу, он је најбољи приказ шовинизма и аристократског немира с краја 19. вијека.
'Уљез' недјеља у 21 час и 30 минута.
