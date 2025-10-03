Logo

Варљиво лето ’68: Љубав и одрастање у бурним временима

Извор:

АТВ

03.10.2025

15:31

Бата Стојковић и Славко Штимац
Фото: АТВ

‘Варљиво лето '68’ је југословенски хумористички филм из 1984. године у режији Горана Паскаљевића, а по сценарију Гордана Михића.

Радња прати матуранта Петра који се у љето 1968. заљубљује у више жена истовремено, углавном зрелих и удатих. Потрага за женом живота одвешће га у низ деликатних и комичних ситуација које ће нервирати његовог оца, општинског судију који вјерује да дјецу треба васпитавати чврстом руком.

Студентски протести који се појављују у том периоду као наизглед преломни историјски догађај нису у сфери интересовања младића. Међутим, када коначно пронађе праву љубав, она ће управо због актуелних друштвених дешавања бити прекинута. Петар ће нагло одрасти уз сазнање да два различита појма, љубав и политика, могу бити понекад и судбински повезани.

Филм 'Варљиво лето '68' је сентиментална комедија, али са политичком садржином или бар рефлексима које бурна политичка дешавања тог времена бацају на животе главних јунака.

‘Варљиво лето '68’ субота у 21 час и 30 минута.

