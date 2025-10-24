Дјевојчица пропала кроз пукотину на глечеру, спасиоци затекли шок сцену

Извор:
Курир
24.10.2025
17:13
Десетогодишња скијашица из Србије која је током јучерашњег дана пропала кроз пукотину на глечеру Хинтертукс у Аустрији, отпуштена је из болнице са минималним повредама, како преносе аустријски медији. Девојчица је на скијалишту била као члан српске алпске тренинг-групе.
Млада скијашица (10) из Србије, која је у среду на глечеру Хинтертукс у тиролској долини Цилертал пала у пукотину, прошла је готово неповређена. Према проценама, захваљујући опреми у којој је била, задобила је минималне повреде, односно задобила је само модрице.
"Дете је чудом прошло скоро без икаквих повреда", саопштила је полиција.
Ову информацију је у четвртак потврдио и Маркус Рајхкендлер, медицински директор Окружне болнице Швац, за аустријски "Кроне".
"Десетогодишњакиња је задобила само модрице (контузије). Остала је код нас преко ноћи и у четвртак пре подне на посматрању, а тренер ју је већ поподне покупио", рекао је директор болнице.
Он је рекао да девојчица треба да слави други рођендан, јер је њен случај "чудо на Хинтертуксу".
"Падови у пукотине у већини случајева завршавају тешким повредама или смрћу", закључио је директор аустријске болнице.
Могуће је да је опрема коју је десетогодишњакиња носила допринела томе да прође са минималним повредама.
Према речима полиције, она је на себи имала кацигу и штитник за леђа (леђни протектор).
Како су јуче писали аустријски медији, девојчица из Србије није послушала упутства свог тренера, те је отишла да скија у необезбеђено подручје скијалишта на надморској висини од 3.100 метара.
"Све се догодило на прилазу тренинг-стази у зони црвене стазе број 9, након чега је дете пало у пукотину и зауставило се на стени на дубини од шест метара", наводи полиција.
Очевици су одмах позвали помоћ, а покренута је велика акција спасавања.
"Девојчица је на крају лоцирана од стране спасилачког тима у пукотини и уз велики напор је извучена", изјавио је портпарол полиције Ервин Фегел.
Горски спасиоци су се спустили до десетогодишњакиње и убрзо је спасили користећи систем котурача. Испоставило се да је девојчица преживела пад готово неповређена.
Она је пребачена у болницу хеликоптером Хитне помоћи.
Према полицији, десетогодишњакиња се жалила на бол у руци.
Такође, у акцији су учествовали планински спасиоци и припадници алпске полиције, преноси Курир.
