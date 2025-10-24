Сијарто: Верујем да ће самит Путина и Трампа бити одржан

Извор:
Sputnjik
24.10.2025
15:42
Коментари:0
Вјерујем америчком и руском предсједнику, Доналду Трампу и Владимиру Путину, више него слободним медијима, надам се да ће се самит одржати, изјавио је министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто говорећи о перспективама састанка предсједника Русије и САД.
„Добио сам информацију да ће се самита бити и више верујем предсједнику Трампу и предсједнику Путину, него слободним медијима“, истакао је он у интервјуу за часопис „Америкен конзерватив“.
Према ријечима портпарола Кремља Дмитрија Пескова, Путин, као и предсједник САД Доналд Трамп, не искључују могућност одржавања самита између Русије и САД у будућности.
Руско Министарство спољних послова саопштило је да остаје отворено за дијалог са Стејт департментом, упркос Трамповој изјави о отказивању самита.
Како је навео Сијарто, европски званичници крше законе Европске уније, имајући у виду и увођење антируских санкција.
Он је изнио претпоставку да би Унија могла тако исто да се понаша и по питању процеса проширења.
„Брисел. Либерали у Европи већ то раде“, нагласио је он.
Република Српска
Додик: Српска се гради и напредује
Као примјер навео је забрану увоза руских енергената, која је усвојена квалификованом већином наводно као трговинско питање, иако је јасно имала карактер санкције и као таква је захтијевала једногласну одлуку.
„Они то стално раде, и увјерен сам да ће покушати да заобиђу и земље-чланице у питању проширења“, додао је он.
Шеф дипломатије Европске уније Каја Калас саопштила је у четвртак да је ЕУ усвојила 19. пакет санкција против Русије.
Портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова наглашава да Москва сматра да циљеви Специјалне војне операције немају алтернативу и да су нове санкције контрапродуктивне, пише Спутњик.
