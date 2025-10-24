Logo

Сијарто: Верујем да ће самит Путина и Трампа бити одржан

Извор:

Sputnjik

24.10.2025

15:42

Коментари:

0
Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Вјерујем америчком и руском предсједнику, Доналду Трампу и Владимиру Путину, више него слободним медијима, надам се да ће се самит одржати, изјавио је министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто говорећи о перспективама састанка предсједника Русије и САД.

„Добио сам информацију да ће се самита бити и више верујем предсједнику Трампу и предсједнику Путину, него слободним медијима“, истакао је он у интервјуу за часопис „Америкен конзерватив“.

Према ријечима портпарола Кремља Дмитрија Пескова, Путин, као и предсједник САД Доналд Трамп, не искључују могућност одржавања самита између Русије и САД у будућности.

Руско Министарство спољних послова саопштило је да остаје отворено за дијалог са Стејт департментом, упркос Трамповој изјави о отказивању самита.

Како је навео Сијарто, европски званичници крше законе Европске уније, имајући у виду и увођење антируских санкција.

Он је изнио претпоставку да би Унија могла тако исто да се понаша и по питању процеса проширења.

„Брисел. Либерали у Европи већ то раде“, нагласио је он.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Српска се гради и напредује

Као примјер навео је забрану увоза руских енергената, која је усвојена квалификованом већином наводно као трговинско питање, иако је јасно имала карактер санкције и као таква је захтијевала једногласну одлуку.

„Они то стално раде, и увјерен сам да ће покушати да заобиђу и земље-чланице у питању проширења“, додао је он.

Шеф дипломатије Европске уније Каја Калас саопштила је у четвртак да је ЕУ усвојила 19. пакет санкција против Русије.

Портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова наглашава да Москва сматра да циљеви Специјалне војне операције немају алтернативу и да су нове санкције контрапродуктивне, пише Спутњик.

Подијели:

Таг:

Петер Сијарто

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: Српска се гради и напредује

2 ч

3
Цвијановић: Формирањем Народне скупштине постављен правни темељ Српске

Република Српска

Цвијановић: Формирањем Народне скупштине постављен правни темељ Српске

2 ч

0
На ком мјесту у кући треба да стоји славска икона?

Занимљивости

На ком мјесту у кући треба да стоји славска икона?

2 ч

0
Цијене кафе поново дивљају

Економија

Цијене кафе поново дивљају

2 ч

0

Више из рубрике

Кремљ: Састанак Трампа и Путина и даље могућ

Свијет

Кремљ: Састанак Трампа и Путина и даље могућ

4 ч

0
Бизнисмен са Балкана погинуо у паду авиона: Ово је потенцијални узрок несреће

Свијет

Бизнисмен са Балкана погинуо у паду авиона: Ово је потенцијални узрок несреће

5 ч

0
Милионска штета! Стотине хиљада ајфон 17 завршили у води

Свијет

Милионска штета! Стотине хиљада ајфон 17 завршили у води

5 ч

0
Пао дрон у Пољској

Свијет

Пао дрон у Пољској

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

54

Захарова: Европљани жртве обмане, дубље од оне из Другог свјетског рата

17

48

Канцеларији дисциплинског тужиоца постављена питања у вези са Узуновићевом

17

46

Орбан увјерен да ће се Путин и Трамп на крају састати

17

45

Ђани никад искренији: ''Послије пијанства идем на инфузију, па лежим цијели дан..''

17

43

Хороскопски знакови који бјеже од озбиљних веза

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner